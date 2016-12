HCM, pregătită pentru jocul cu Pandurii

Handbal Club Municipal Constanţa şi-a început, ieri, obositorul drum pînă la Sibiu, acolo unde în perioada 14-17 mai se va desfăşura Cupa României la handbal masculin. După o escală la Bucureşti, delegaţia constănţeană pleacă în această dimineaţă în sudul Transilvaniei, la Sibiu, pentru a încerca cîştigarea celui de-al treilea trofeu în “competiţia surprizelor“, după victoriile din 2005 şi 2006. Primul adversar al formaţiei constănţene va fi Pandurii Tg. Jiu (joi, ora 13.00), echipa pregătită de Vasile Stîngă fiind cea care, în returul campionatului recent încheiat, a reuşit să învingă HCM-ul, pe teren propriu, scor 34-30. Meciul de la Tg. Jiu a fost abordat atunci de HCM fără şapte jucători de bază, lucru care nu se va mai repeta şi în confruntarea de mîine. “Egalul cu Steaua ne-a dat şi mai multă încredere pentru partidele din Cupa României. Există hopul Pandurii, însă, cu siguranţă, nu vom repeta jocul slab de la Tg. Jiu. Cred că com trece destul de lejer şi apoi cred că în semifinale vom juca cu Steaua pentru că are un lot superior valoric celor de la Ştiinţa Bacău“, a declarat antrenorul secund al HCM-ului, Eden Hairi. “Sîntem cu gîndul doar la jocurile de la Sibiu unde vrem să cîştigăm şi Cupa. Ne va motiva şi mai mult că nu am cîştigat Cupa din 2006. Dacă vom juca cum ştim noi, dacă vom fi concentraţi, nu are cine să ne învingă. Cred că vor fi şi surprize la această competiţie, însă sper să nu fim noi marea surpriză şi să fim eliminaţi“, a spus extrema Laurenţiu Toma. Tehnicianul Zoran Kurtes consideră că toate echipele pleacă cu şanse egale. “Fiecare competiţie are provocarea ei. Fiecare echipă îşi va juca şansa. Calificarea se decide după un singur joc şi astfel pot apărea surprize. Cred că alături de HCM, celelalte favorite la cîştigarea trofeului sînt Steaua, Reşiţa şi Dinamo“, a afirmat Kurtes. Toate partidele din Cupa României vor avea loc în Sala Sporturilor “Transilvania“ din Sibiu, programul primei zile (joi, 14 mai), fiind următorul - ora 13.00: HCM Constanţa - Pandurii Tg. Jiu; ora 15.00: Steaua Bucureşti - Ştiinţa Bacău; ora 17.00: Dinamo Bucureşti - CSU Bucovina Suceava; ora 19.00: UCM Reşiţa - HC Odorhei.