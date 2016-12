HCM, pregătită pentru luptă

Calificată în premieră în optimile Ligii Campionilor la handbal masculin, HCM Constanţa susţine duminică, de la ora 16.15, în Sala “Romeo Iamandi” din Buzău, prima reprezentaţie din dubla cu Veszprem, campioana Ungariei. Cotaţi cu şansa a doua, constănţenii speră să dea peste cap toate calculele hârtiei şi să obţină o victorie care să le ofere speranţe în vederea returului, programat săptămâna viitoare. „Am emoţii mari, pentru că jucăm împotriva unei echipe de top din Europa, care a câştigat Cupa Cupelor în urmă cu doi ani. Veszprem este favorită, pentru că vine din postura de câştigătoare a grupei, dar ne vom lupta pentru fiecare minge”, a spus directorul executiv al HCM Constanţa, Nurhan Ali. „Va fi un meci dificil, pentru că Veszprem este o echipă de top, care a jucat an de an în Liga Campionilor şi a cucerit ultimele patru titluri în Ungaria. Nouă ne lipseşte experienţa, dar jucătorii trebuie să creadă în forţa lor. Este singura şansă de a obţine un rezultat bun. Trebuie să jucăm perfect în defensivă şi sper ca Popescu şi Stănescu să prindă o zi de graţie. În plus, avem nevoie de sprijinul publicului”, a declarat antrenorul Zoran Kurtes, singurul component al staff-ului grupării de pe litoral care a mai fost prezent în această fază a competiţiei. În urmă cu trei ani, tehnicianul sârb a ajuns în optimile Ligii, cu Pick Szeged, dar a cedat la mare luptă în faţa spaniolilor de la Pevafersa Valladolid. În schimb, jucătorii constănţeni vor trăi pentru prima oară emoţiile unui asemenea meci. „Pentru noi este un moment unic. Nu am jucat niciodată la acest nivel şi aşteptăm cu nerăbdare duelul cu Veszprem”, a adăugat pivotul Silviu Băiceanu. Din fericire, accidentat la meciul de la Bacău, golgeterul Laurenţiu Toma este apt de joc, examenul medical efectuat joi la Bucureşti arătând că a suferit doar o contuzie puternică la genunchiul piciorului drept.

OMAGIU PENTRU MARIAN COZMA. Partida de la Buzău are o încărcătură emoţională deosebită, fiind primul joc dintr-o echipă din România şi MKB Veszprem, fosta grupare a pivotului Marian Cozma, după tragica dispariţie a jucătorului român. În urmă cu mai mult de un an, “Păsărilă” a fost ucis cu lovituri de cuţit de către o bandă de interlopi maghiari, într-un local din Veszprem. În memoria sa, organizatorii vor împărţi fanilor prezenţi la meci în jur de 300 de tricouri imprimate cu imaginea sa. „Faptul că sorţii ne-au scos în cale fosta echipă a lui Marian Cozma ne obligă atât pe noi, cât şi pe adversari, să oferim un spectacol de nivel înalt. Nu vrem şi nu putem uita că la campioana Ungariei a evoluat prietenul nostru drag şi colegul nostru, pe care l-am iubit şi l-am respectat, chiar dacă ne-a fost adversar de multe ori. Galeria noastră va purta tricouri cu imaginea lui Marian şi vrem să arătăm că, deşi a trecut un an de la tragedia de la Veszprem, nu l-am uitat şi va fi mereu în inimile noastre. La meci va fi prezentă toată familia lui Marian, iar tatăl său, Petre Cozma, va da, cel mai probabil, lovitura de începere”, a spus directorul executiv al constănţenilor, Nurhan Ali. Partida de la Buzău se va disputa cu casa închisă, biletele fiind epuizate încă de vineri.

Celelalte meciuri din optimi - sâmbătă: KIF Kolding (Danemarca) - Montpellier HB (Franţa); HC Croaţia Osiguranje-Zagreb (Croaţia) - FC Barcelona Borges (Spania); Pevafersa Valladolid (Spania) - Rhein-Neckar Lowen (Germania); KS Vive Targi Kielce (Polonia) - HSV Hamburg (Germania); duminică: RK Gorenje Velenje (Slovenia) - BM Ciudad Real (Spania); FCK Handbold (Danemarca) - THW Kiel (Germania); Ademar Leon (Spania) - Chekhovskie Medvedi (Rusia).