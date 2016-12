HCM, pregătită pentru marele duel cu Veszprem

PROBLEME CU TOMA. Au mai rămas doar două zile până la momentul mult aşteptat de iubitorii handbalului constănţean şi nu numai. Duminică, de la ora 16.15, în direct la Pro TV, cea mai bună formaţie de handbal masculin a ultimului deceniu în România, HCM Constanţa, dispută manşa tur a optimilor de finală ale Ligii Campionilor. Chiar dacă adversara MKB Vesprem este considerată cel mai accesibil adversar pe care constănţenii l-ar fi întâlnit în această fază a întrecerii, trupa pregătită de Lajos Mocsai a reuşit performanţa de a încheia Grupa C de calificare cu nouă victorii în zece partide! Un lucru demn de luat în seamă mai ales că, exceptând campioana en titre, Ciudad Real, celelalte formaţii care luptă pentru câştigarea trofeului, THW Kiel, Barcelona, Montpellier sau HSV Hamburg, au acumulat în grupele din care au făcut parte mai puţine puncte decât campioana Ungariei! „Veszprem are prima şansă, însă va fi o partidă în care orice se poate întâmpla. Indiferent de rezultatul de la Buzău, că vom câştiga sau vom pierde, calificarea se va juca în retur. Este unul dintre cele mai importante meciuri din cariera mea, un meci pe care l-am aşteptat tot sezonul. Dacă vom juca organizat, ca o echipă, aşa cum am făcut-o în atâtea partide, putem să învingem şi chiar să ne calificăm“, a declarat portarul Mihai Popescu. „Acest meci îl pregătim de când am aflat că vom juca cu ei. Cred că a fost bine că am întâlnit o echipă puternică ca Bacăul înaintea jocului cu Veszprem“, consideră şi Alexandru Dimache. Din păcate, antrenorul Zoran Kurtes se confruntă şi cu o problemă de efectiv, căpitanul Laurenţiu Toma accidentându-se în disputa cu Ştiinţa Bacău. Toma a plecat ieri la Bucureşti pentru un consult la genunchiul drept, sperându-se însă să nu fie decât o contuzie, iar jucătorul să evolueze în partida de duminică, chiar dacă nu la capacitatea maximă. Handbaliştii constănţeni au primit ieri o zi liberă, urmând ca azi să fie efectuate două antrenamente. Sâmbătă, la ora partidei, va avea loc o nouă şedinţă de pregătire, iar duminică dimineaţă, dacă se va considera că este necesar, va avea loc ultimul antrenament înaintea meciului.

TREI AUTOCARE PENTRU SUPORTERI. Pentru partida de duminică, de la Buzău, conducerea HCM-ului pune la dispoziţia suporterilor constănţeni trei autocare, acestea urmând să plece din Constanţa în ziua meciului, la ora 10.30. De partea cealaltă, formaţia maghiară a anunţat că va fi susţinută de 98 de suporteri, aceştia dorind să meargă în dimineaţa partidei şi la Bucureşti, la mormântul lui Marian Cozma. Cele aproximativ 700 de bilete puse în vânzare la Sala Sporturilor au fost epuizate, doritorii mai putându-şi achiziţiona un bilet doar de la Sala “Romeo Iamandi“ din Buzău. Un bilet de intrare la meciul HCM - Veszprem costă 30 lei.