HCM, pregătită pentru meciul cu Dinamo

Handbal Club Municipal Constanţa va disputa mîine, la Bucureşti, începînd cu ora 19.00, împotriva echipei Dinamo, una dintre cele mai importante partide ale acestui campionat. În cazul unui succes, handbaliştii constănţeni pot începe să sărbătorească cel de-al patrulea titlu din istoria clubului, pentru că s-ar desprinde la cinci puncte de locul secund ocupat de UCM Reşiţa şi la şase lungimi de Dinamo, echipă aflată pe ultima poziţie a podiumului. După ce aseară a făcut un nou antrenament în Sala Sporturilor, HCM pleacă în această dimineaţă (n.r. - ora 8.30) spre Bucureşti, urmînd ca în această după-amiază, să efectueze antrenamentul oficial în Sala “Lucian Grigorescu“ din Capitală. Miercuri dimineaţă, de la ora 10.00, formaţia de la ţărmul mării are programat o nouă şedinţă de pregătire în sala care va găzdui partida. Antrenorul Zoran Kurtes nu se confruntă cu probleme deosebite de lot, jucătorii accidentaţi putînd fi recuperaţi pînă la ora meciului. Toma, Adzic, Băiceanu sau Vukovic resimt unele accidentări, dar niciunul nu se află în pericol de a rata partida din cauza acestui lucru. În ceea ce priveşte atmosfera din cadrul lotului, aceasta este una destinsă, jucătorii privind cu optimism spre confruntarea cu Dinamo. “Dacă învingem în acest meci, avem şanse mari de a cîştiga campionatul. Ne-am pregătit bine, am trecut peste meciurile cu Valladolid şi vrem să privim doar spre jocurile ce vor urma. Este o atmosferă bună, ar fi fost şi mai bună dacă ne-am fi calificat, însă acum luptăm pentru trofeele ce ne-au mai rămas de cîştigat, campionatul şi Cupa României. Dacă vom reuşi acest lucru, ne vom mai spăla din greşeli. Va fi însă foarte greu cu Dinamo pentru că trec printr-o perioadă bună, au învins în acest an şi Steaua şi Bacăul. Meciurile din Cupa Cupelor au reprezentat o mare experienţă pentru noi“, a declarat Alexandru Csepreghi. Partida Dinamo - HCM va fi arbitrată de o brigadă din Bucureşti, formată din Sorin Dinu şi Constantin Din.