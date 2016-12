HCM, pregătită şi pentru Cupa României

După câteva zile libere, în care au putut să-şi reîncarce bateriile, handbaliştii constănţeni vor participa începând de mâine, la Ploieşti, la a 29-a ediţie a Cupei României la handbal masculin. Din acest an, a doua competiţie internă se desfăşoară într-un nou format, la optimile de finală participând toate cele 12 echipe din Liga Naţională plus alte patru echipe din eşalonul secund: Ştiinţa Bacău II, Victoria Bucureşti, HC Vaslui şi CSM Călăraşi. Partidele din optimi şi sferturi se vor disputa în Sala „Olimpia“ din Ploieşti şi la Brazi, urmând ca semifinalele şi finalele să aibă loc la Ploieşti. Handbaliştii constănţeni au plecat ieri dimineaţă la Ploieşti, singurele absenţe din lotul lui Zvonko Sundovski fiind Marius Sadoveac şi Dalibor Cutura. De asemenea, Branislav Angelovski este în continuare răcit, dar se speră în recuperarea acestuia. Constănţenii vor debuta în noua ediţie împotriva echipei Energia Tg. Jiu, mâine, de la ora 20.00, la Sala „Olimpia“ (în direct la Digi Sport 2).

„Au fost două zile libere, în care am putut să ne mai revenim din punct de vedere fizic, mai ales că am trecut peste o perioadă foarte grea. Urmează un alt şir de jocuri dificile, primele fiind în Cupa României. Vor fi patru jocuri în cinci zile, cu adversari foarte grei, care se află într-o perioadă bună. Nu cred că vom avea probleme. Suntem pregătiţi pentru oricine şi mergem cu gândul de a câştiga un nou trofeu”, a declarat interul stânga Alexandru Şimicu. HCM are în palmares cinci Cupe ale României, câştigate în 2005, 2006, 2011, 2012, 2013.

MULTE VEDETE La Ploieşti vor fi prezente multe nume sonore ale sportului românesc, printre acestea numărându-se şi două dintre gloriile oraşului ploieştean, boxerul Leonard Doroftei şi gimnasta Corina Ungureanu. Alături de aceştia, în tribune se va afla şi noul preşedinte Federaţiei Române de Handbal, Alexandru Dedu (triplu câştigător al Ligii Campionilor cu FC Barcelona), Vasile Stîngă (golgheterul all-time al handbalului masculin românesc), precum şi alţi foşti handbalişti din generaţia de aur a României.