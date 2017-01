HCM, primele victorii la Cupa “Stelele Călăraşiului”

Campioana Handbal Club Municipal Constanţa şi-a respectat blazonul şi a câştigat, ieri, primele două confruntări de la Cupa “Stelele Călăraşiului”. Două jocuri în care deşi adversarii formaţiei pregătite de Zvonko Sundovski au fost de o valoare inferioară, handbaliştii constănţeni au încercat să păstreze acelaşi ritm pe parcursul celor 60 de minute de joc. A fost şi pentru prima oară când formaţia de pe litoral a evoluat în formulă completă, după ce la începutul acestei săptămâni la HCM a ajuns şi internaţionalul sârb Dalibor Cutura. „Meciuri bune de pregătire, adversari incomozi, chiar dacă în ofensivă nu au avut forţă. Noi am jucat aşa cum ne-am propus, am testat cele două sisteme, 5-1 şi 6-0 şi, per total, a fost o bună repetiţie înaintea turneului preliminar din Liga Campionilor. Au evoluat toţi jucătorii din lot, inclusiv Dalibor Cutura, un jucător de mare calitate şi care se adaptează foarte rapid, mai ales că nu există probleme de comunicare între el, antrenor şi restul jucătorilor”, a declarat antrenorul secund al HCM-ului, Alexandru Buligan.

În primul meci al zilei, HCM a întâlnit pe Dinamo Bucureşti, Toma şi compania impunându-se cu 38-25 (17-14). „Meciul a fost destul de slab. Tehnic, nu s-a ridicat la un nivel înalt. Antrenorul a dorit însă să ruleze întreg lotul, s-au încercat mai multe scheme, dar se vede însă valoarea jucătorilor şi faptul că atunci când accelerează se face imediat diferenţa faţă de adversare“, a precizat vicepreşedintele clubului constănţean, Marius Puşcaşi. Au marcat pentru HCM: Humet 6g, Şimicu, Val şi Csepreghi - câte 5g, Buricea 4g, Sabou şi Sadoveac - câte 3g, Toma, Criciotoiu şi Cutura - câte 2g şi Angelovski 1g.

În a doua întâlnire de ieri, HCM a învins, cu acelaşi scor, 38-25, o altă reprezentantă a Ligii Naţionale, CSM Ploieşti. Pentru HCM au marcat: Humet şi Csepreghi - câte 6g, Toma, Dragicevic şi Şimicu - câte 4g, Sabou şi Val - câte 3g, Angelovski şi Sadoveac - câte 2g, Buricea, Criciotoiu, Stavrositu şi Cutura - câte 1g.

Astăzi, în ultima partidă din turneu, HCM Constanţa va întâlni, de la ora 11.45, formaţia CSM Călăraşi.