HCM priveşte cu prudenţă spre meciul de la Lund

Învingătoare în meciul tur la o diferenţă de zece goluri, scor 31-21, în duelul cu Lugi HF (Suedia), Handbal Club Municipal Constanţa este marea favorită la calificarea în Final Four-ul de la Berlin, acolo unde ar putea reîntâlni echipa germană Fuchse, calificată direct după încheierea fazei grupelor. Chiar dacă diferenţa de zece goluri este aproape imposibil de surmontat, mai ales la acest nivel şi când faţă în faţă vor fi două echipe de valori apropiate, campionii României nu doresc să lase nimic la voia întâmplării în partida retur, programată sâmbătă, la Lund, de la ora 19.30.

„Luăm meciul de la zero la zero. Nu ne gândim la diferenţa din tur, pentru că ar fi cea mai mare greşeală”, anunţă centrul Marius Stavrositu, apt de joc după ce a absentat o perioadă din cauza unei operaţii la deget. Constănţenii nu au uitat nici acum că în sezonul 2006-2007 al Cupei Cupelor s-au aflat într-o situaţie asemănătoare după manşa tur a optimilor de finală, când, după 31-20 cu Dinamo, la Sala Sporturilor, au pierdut returul cu 27-17! „În handbal se pot întâmpla multe, dar acum avem o mult mai mare experienţă internaţională. Am pregătit foarte bine şi meciul retur pentru că ne dorim un nou succes. Suedezii au arătat la Constanţa că joacă un handbal bun, iar atunci nici nu au înscris cu extremele, punctul lor forte. Este foarte important să nu le oferim speranţe în primele treizeci de minute şi să rămânem concentraţi. Cred că în acest moment nici măcar Barcelona nu ne poate conduce cu zece goluri la pauză. Suntem pregătiţi şi psihic, şi fizic”, consideră “Pablo” Stavrositu.

Cu excepţia tânărului Ramon Şomlea, antrenorii Zvonko Sundovski, Marko Isakovic şi Alexandru Buligan au deplasat în Suedia întreg lotul de jucători. La antrenamente a revenit şi Albert Cristescu, însă urmează ca Sundovski să se decidă dacă îl va folosi în meciul retur. Partida va fi arbitrată de o brigadă din Rusia, formată din Evgenij Zotin şi Nikolaj Volodkov. Observatorul întâlnirii va fi polonezul Miroslaw Baum.

LUGI MERGE BINE ÎN CAMPIONAT Adversara campioanei României la handbal masculin a reuşit, miercuri seară, să obţină calificarea în semifinalele campionatului suedez, după ce a eliminat, scor 3-0 la general (33-26 în ultimul meci, disputat la Lund), pe IK Savehof. În semifinalele campionatului, Lugi HF va întâlni câştigătoarea sezonului regulat, Eskilstuna Guif.