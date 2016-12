HCM rămâne favorită la calificarea în semifinale

Campioana României în ultimele șase sezoane, HCM Constanța, are parte de un adversar incomod în primul tur din play-off-ul Ligii Naționale de handbal masculin, după ce a încheiat sezonul doar pe locul 4. Constănțenii se duelează pentru calificarea în semifinalele întrecerii interne cu CSM București, iar meciul de debut din primul tur al play-off-ului s-a disputat miercuri seară, în Sala „Rapid” din Capitală. Fără mai mulți jucători de bază, absenți din cauza problemelor medicale, echipa pregătită de Zvonko Sundovski și Marko Isakovic a avut o prestație foartă bună, în special în prima repriză, când a condus și la patru goluri, 13-9. Din păcate, bucureștenii au revenit pe final, iar campionii au ratat numeroase ocazii de a trece în avantaj. Drept urmare, în ciuda jocului foarte bun al căpitanului Laurențiu Toma, care a marcat 11 goluri, constănțenii au cedat cu 29-31 (16-16). „A fost un meci dificil, dar, dacă am fi fost mai atenți la finalizare în ultimele minute, am fi câștigat fără probleme. S-au simțit oboseala și lipsa de concentrare. Degeaba ne-a intrat totul la început, dacă pe final am avut câteva ratări”, a spus Toma.

TREI SĂPTĂMÂNI DE PAUZĂ

Campionatul se va întrerupe timp de aproape trei săptămâni, pentru o acțiune a echipei naționale a României, care va susține două meciuri amicale în Polonia, astfel că a doua partidă dintre HCM Constanța și CSM București va avea loc la 6 mai, în Sala Sporturilor din Constanța. Calificarea în semifinale este obținută de echipa care bifează două victorii, astfel că, dacă gruparea de pe litoral va câștiga la 6 mai, meciul decisiv se va disputa tot la Constanța, la 7 mai. În caz de egalitate, inclusiv în al doilea joc, învingătoarea se decide în urma aruncărilor de la 7 metri. „Pe noi nu ne poate bate nimeni în campionat, în afara noastră. Dacă vom avea un public numeros, care să ne susțină pe tot parcursul partidei, este imposibil să fim învinși la Constanța. Ne doream să obținem calificarea după două meciuri, dar vom fi nevoiți să jucăm de trei ori cu CSM București”, a declarat Toma.