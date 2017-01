HCM rămîne în fruntea clasamentului

Vicecampioana României, HCM Constanţa, a obţinut, ieri după-amiază, o victorie extrem de preţioasă în etapa a cincea a Ligii Naţionale. Formaţia pregătită de Eden Hairi s-a impus la Suceava cu 28-27, după ce la pauză gazdele conduceau cu 12-11. Prima repriză a fost extrem de echilibrată, ambele echipe succedîndu-se rînd pe rînd la conducere, însă fără a se desprinde la mai mult de un gol. Bucovina a speculat pe final de repriză o un moment favorabil, cînd Toma a fost eliminat pentru două minute, şi a intrat la cabine în avantaj minim, 12-11. Cu Timofte în mare poftă de joc, HCM a apăsat pe acceleraţie după pauză şi s-a desprins la 20-15, însă Bucovina a revenit incredibil. Şase goluri consecutive ale gazdelor au făcut ca tabela să arate 21-20 pentru Bucovina, în min. 47! Constănţenii nu au acuzat şocul şi au revenit imediat la conducere. O eliminare suferită de Toma n-a dereglat lucrurile în tabăra HCM-ului, constănţenii punctînd în două rînduri în inferioritate numerică. HCM s-a desprins la 26-23, iar mai apoi la 28-24 în min. 57. Bucovina a reuşit să adauge suspans finalului şi s-a apropiat la un singur pas (27-28) în ultimul minut, iar HCM a deţinut posesia în ultimele 30 de secunde. Gazdele au aplicat imediat o apărare avansată, om la om, forţîndu-i pe constănţeni să greşească. Bucovina a plecat pe atac în ultimele secunde ale partidei, însă Toma a făcut un fault inteligent. Timpul s-a scurs, iar gazdelor nu le-a mai rămas de executat decît o aruncare de la 9 metri. Bursuc n-a putut străpunge blocajul constănţean, astfel că cele două puncte au luat drumul Constanţei. Graţie victoriei de la Suceava, HCM rămîne lidera clasamentului, la golaveraj, şi aşteaptă, sîmbătă, replica nou-promovatei CS H&V Piteşti. “Vreau să felicit întreaga echipă pentru modul în care s-a dăruit astăzi (n. r. - ieri). Am dovedit o atitudine total opusă celei de la Cluj şi am obţinut o victorie muncită. Am fost mai exacţi, mai puternici şi mai rapizi decît în urmă cu patru zile. Important este faptul că băieţii au înţeles care este spiritul HCM, anume acela de a evolua la sacrificiu. La acest ultim capitol îi remarc în mod special pe portarii Popescu şi Borodi, care au evoluat incomplet refăcuţi”, a declarat antrenorul HCM-ului, Eden Hairi. Pentru HCM au punctat ieri Timofte 7g, Pavlovic 5g, Toma 5g, Timuzsin 4g, Ivankovic 3g, Mureşan 2g, Adzic 1g şi Şoldănescu 1g. Pentru gazde cele mai multe goluri le-au reuşit Bursuc şi Adomnicăi, ambii cu cîte 5g.

Rezultatele etapei a patra: Bucovina Suceava - HCM Constanţa 27-28; CSM Oradea - CSM Medgidia 25-27; Dinamo - Poli Timişoara 31-31; Minaur Baia Mare - HC Odorhei 24-28; Ştiinţa Bacău - Lignitul Tg. Jiu 25-23; CS H&V Piteşti - U. Cluj 24-24; UCM Reşiţa - Steaua 22-22.

Clasament

1. HCM Constanţa 4 3 0 1 119-104 6

2. Ştiinţa Bacău 4 3 0 1 116-112 6

3. HC Odorhei 4 3 0 1 109-106 6

4. CSM Medgidia 4 3 0 1 103-100 6

5. Steaua 4 2 1 1 106- 98 5

6. UCM Reşiţa 4 2 1 1 106-100 5

7. Dinamo 4 2 1 1 120-117 5

8. Bucovina Suceava 4 2 0 2 119-108 4

9. Minaur Baia Mare 4 1 1 2 94-101 3

10. U. Cluj 4 1 1 2 110-122 3

11. Lignitul Tg.Jiu 4 1 0 3 98-102 2

12. Poli Timişoara 4 0 2 2 106-112 2

13. CSM Oradea 4 1 0 3 105-115 2

14. CS H&V Piteşti 4 0 1 3 95-109 1