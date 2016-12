HCM, repetiţie pentru Bacău

HCM Constanţa a găsit cel mai bun remediu după eşecul cu Atletico Madrid din Liga Campionilor: un succes categoric în Liga Naţională de handbal masculin. Meciul cu CSM Ploieşti, disputat ieri, în Sala Sporturilor, în etapa a 8-a campionatului, s-a încheiat cu victoria categorică a handbaliştilor constănţeni, scor 35-17 (14-9). Doar în primele şapte minute ale întâlnirii s-a menţinut echilibrul, scor 3-3, după care diferenţa de valoare şi experienţă a început să-şi spună treptat cuvântul. HCM s-a distanţat la 8-3 (în min. 15) şi apoi 11-6, diferenţă care s-a menţinut până la pauză, scor 14-9, graţie unei defensive om la om a oaspeţilor, care a incomodat formaţia constănţeană în multe rânduri. Orice emoţie a fost risipită complet în actul secund, când cu toată opoziţia portarului Druţu (n.r. - 15 intervenţii), HCM s-a desprins la 20-11 (în min. 38) şi apoi la 27-14 (în min. 47). Finalul meciului i-a permis antrenorului Zvonko Sundovski să apeleze şi la tânărul portar Ionuţ Iancu, iar puştiul de 18 ani al HCM-ului a demonstrat că are reale calităţi. S-a încheiat 35-17 pentru campioana României, care îşi păstrează avansul de patru lungimi faţă de următoarea clasată. „Am întâlnit un adversar destul de slab. Am avut o primă repriză mai puţin reuşită, dar în partea a doua am jucat mult mai bine. A fost ultimul test înaintea meciului de la Bacău (n.r. - programat miercuri), unde vor fi multe ambiţii. Ne-au surprins cu acea apărare avansată, dar este bine că am întâlnit şi o astfel de apărare”, a declarat căpitanul echipei constănţene, Laurenţiu Toma.

Pentru HCM au evoluat: Stănescu (11 intervenţii), Iancu (5 intervenţii, 1x7m); Cutura 5g, Toma 5g (2x7m), Angelovski 4g, Humet, Csepreghi, Şimicu şi Criciotoiu - câte 3g, Sadoveac 3g (1x7m), Sabou şi Buricea - câte 2g, Dragicevic şi Val - câte 1g, Stavrositu. De la CSM Ploieşti cel mai bun marcator a fost Răzvan Enescu, fostul jucător al HCM-ului, cu şase goluri.

Celelalte rezultate ale etapei: Dinamo Bucureşti - Bucovina Suceava 22-30, CS Caraş Severin - Potaissa Turda 27-31, U. Cluj - Ştiinţa Bacău 21-34, CSM Bucureşti - Pandurii Tg. Jiu 22-23. Meciul HC Odorhei - Poli Timişoara (ora 17.15, Digi Sport 2) va avea loc astăzi. Clasament: 1. HCM CONSTANŢA 16p (golaveraj: 243-168), 2. Ştiinţa Bacău 12p (237-194), 3. ASC Potaissa 12p (252-226), 4. CSM Bucureşti 9p (230-205), 5. HC Odorhei 9p (216-213), 6. Caraş Severin 8p (197-187), 7. Bucovina Suceava 8p (232-226), 8. Poli Timişoara 6p (165-166), 9. Pandurii Tg. Jiu 6p (192-209), 10. CSM Ploieşti 4p (220-251), 11. Dinamo Bucureşti 2p (201-264), 12. U. Cluj 2p (185-261).