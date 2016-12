HCM s-a calificat fără emoţii în Final 3

Conform aşteptărilor, campioana HCM Constanţa a obţinut calificarea în faza a doua a play-off-ului Ligii Naţionale de handbal masculin după doar două meciuri. După 31-28 în primul meci, din deplasare, cu HC Odorhei, constănţenii s-au impus şi sâmbătă, la Sala Sporturilor, cu 27-22 (15-11), în faţa aceleiaşi formaţii harghitene. HCM a condus din primul şi până în ultimul minut pe tabela de marcaj, în faţa unei formaţii care parcă ştia că şansele de a produce o surpriză sunt infime. Fără Angelovski (n.r. - accidentat) şi cu Cristescu doar pe banca de rezerve pe durata celor 60 de minute, antrenorul Zvonko Sundovski a început meciul cu următorul “7”: Stănescu, Novanc, Şimicu, Toma, Buricea, Criciotoiu şi Csepreghi, ultimul fiind înlocuit pe faza defensivă de Şoldănescu. Oaspeţii au păstrat suspansul până în min. 10, scor 4-4, pentru ca apoi Şimicu şi Toma (3 goluri) să ducă HCM-ul la un avans de patru lungimi, 8-4 - în min. 16. Antrenorul oaspeţilor, Vlad Caba, a solicitat primul time-out, dar constănţenii au continuat să se distanţeze pe tabelă: 11-6 - în min. 21 şi apoi 13-7 - în min. 25, după reuşitele lui Şoldănescu şi Sadoveac. Campioana a condus doar cu 15-11 la pauză, iar actul secund s-a desfăşurat după acelaşi scenariu. Csepreghi a mărit diferenţa la 20-14 - în min. 42, pentru ca Alexandru Şimicu, principalul marcator al HCM-ului în Europa, să înscrie pentru 25-18 - în min. 55, cea mai mare diferenţă consemnată în acest meci. S-a încheiat 27-22 pentru HCM, o victorie mult mai clară decât o arată scorul. Pentru HCM Constanţa au evoluat: Stănescu şi Popescu - câte 6 intervenţii; Novanc 7g, Şimicu 6g, Toma 4g (1x7m), Criciotoiu 3g, Sadoveac 3g (2x7m), Stavrositu, Şomlea, Csepreghi şi Şoldăneascu - câte 1g, Vujadinovic, Buricea, Cutura, Adzic. De la HC Odorhei s-au remarcat Ferenczi şi Mihalcea - câte 5g.

CU GÂNDUL LA… BERLIN Constanţa se alătură în Final 3 echipelor Ştiinţa Bacău şi Potaissa Turda, între aceste trei formaţii urmând să se decidă campioana ediţiei 2013-2014. Tragerea la sorţi a partidelor din Final 3 va avea loc astăzi, la sediul Federaţiei Române de Handbal. „Sunt foarte bucuros pentru că am obţinut victoria şi nu suntem nevoiţi să jucăm un alt meci. Avem puţin timp să ne odihnim. Urmează două meciuri în campionat şi apoi Final Four-ul de la Berlin. Nu au fost surprize în play-off, au rămas în luptă formaţiile la care ne aşteptam şi cred că vor fi meciuri dificile”, a declarat interul stânga Alexandru Şimicu. „Nu a fost uşor cu Odorhei, dar în cele două meciuri am fost echipa mai bună şi mergem pe merit mai departe. Este păcat că sistemul nu oferă niciun avantaj după ce am câştigat sezonul regulat. Jucăm cel mai frumos handbal şi vrem ca la final să ne bucurăm în continuare de aceşti minunaţi fani”, a afirmat şi pivotul Marius Novanc.

Pentru suporterii constănţeni care vor să susţină campioana României în Final Four-ul de la Berlin, programat la 17 şi 18 mai, va fi organizată o excursie (200 de euro - transport şi cazare), plecarea fiind programată joi, 15 mai, de la Sala Sporturilor, la ora 18.00. Mai multe amănunte pot fi obţinute la nr. de telefon 0724.650.340.