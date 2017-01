HCM s-a impus fără emoţii la Baia Mare

Handbal Club Municipal Constanţa a câştigat de o manieră categorică ultimul meci oficial din acest an disputat în Liga Naţională masculină. În etapa a 13-a a sezonului, a doua a returului, constănţenii s-au impus ieri, scor 34-17 (16-6), în deplasare cu Minaur Baia Mare. Lipsite de câţiva jucători de bază, dar cu speranţe că avantajul terenului propriu ar putea să le ofere o şansă în plus, gazdele au început curajos, iar în min. 7 tabela indica doar un singur gol avans pentru HCM, scor 5-4. Cu o apărare sigură, cu un portar Rudi Stănescu din nou într-o zi foarte bună (n.r. - 20 intervenţii), dar şi cu multe reuşite pe faza a doua şi contraatac, HCM a început să se distanţeze pe tabela de marcaj, 10-4. Constănţenii au reuşit ca între minutele 17 şi 31 să nu mai primească niciun gol, intrând la cabine cu un avans de zece goluri, 16-6. Diferenţa a crescut în min. 42, 23-10 pentru HCM, pentru ca, în final, campioana României să câştige la pas, scor 34-17, şi să-şi asigure astfel primul loc în clasament la finalul anului. „Mă aşteptam la un meci mai bun din partea Minaurului, dar este adevărat că şi noi am făcut o partidă foarte bună. Le-au lipsit şi unii jucători şi acest lucru s-a văzut pe parcursul partidei”, a precizat fostul jucător al Minaurului, Alexandru Csepreghi. Pentru HCM Constanţa au marcat: Toma 7g, Novanc şi Criciotoiu - câte 5g, Csepreghi 5g (2x7m), Sadoveac 3g, Vujadinovic, Angelovski, Şimicu şi Buricea - câte 2g, Şoldănescu 1g.

Tot ieri au avut loc alte trei partide din etapa a 13-a: Poli Timişoara - Dinamo Bucureşti 21-26, HC Odorhei - CSU Suceava 34-25, Ştiinţa Bacău - CSM Bucureşti 30-26. Astăzi au loc meciurile CS Caraş-Severin - Pandurii Tg. Jiu (ora 17.30) şi Potaissa Turda - Steaua Bucureşti (ora 18.00, în direct la Digi Sport 3).

Clasament: 1. HCM CONSTANŢA 35p (golaveraj: 429-311), 2. Potaissa Turda 32p (340-293), 3. Ştiinţa Bacău 31p (359-305), 4. Dinamo Bucureşti 26p (350-343), 5. HC Odorhei 24p (395-364), 6. Pandurii Tg. Jiu 21p (307-313), 7. HCM Minaur Baia Mare 13p (295-338), 8. Poli Timişoara 12p (331-347), 9. Steaua Bucureşti 12p (348-378), 10. CS Caraş-Severin 10p (291-314), 11. U. Bucovina Suceava 4p (295-365), 12. CSM Bucureşti 3p (288-357).