HCM s-a întărit pe centrul semicercului

Din 2004, de cînd a început să facă legea în Liga Naţională de handbal masculin, HCM Constanţa a stat foarte bine la capitolul “pivoţi”. Eremia Pîrîianu (transferat la Creteil), Silviu Băiceanu (plecat la Goppingen) şi Milutin Dragicevic (transferat la Silkeborg) sînt cîteva nume importante pe care formaţia constănţeană le-a lansat în handbalul european. Dacă în sezonul precedent greul pe semicerc l-a dus sîrbul Milutin Dragicevic, campioana României a decis să găsească înlocuitori pe măsură pentru postul de pivot, mai ales că şi Paul Giotoiu a încheiat conturile cu HCM, preferînd un transfer în Spania. Rămasă fără pivoţi, HCM şi-a acoperit acest post deficitar prin aducerea ungurului Istvan Timuzsin Schuch, de la Seat Eto Gyor, şi a cehului Petr Hejmanek, de la echipa franceza Pontault Combault. Maghiarul Timuzsin are 22 de ani, 197 cm, 108 kg şi a evoluat şi pentru naţionala de tineret a Ungariei. “Constanţa este un oraş foarte frumos. Am ales să vin la campioana României, mai ales pentru că am şansa să evoluez în Liga Campionilor”, a declarat Timuzsin. Cehul Hejmanek (32 ani, 188 cm, 101 kg) este fost internaţional şi a promovat în prima ligă franceză, fiind golgeterul echipei Pontault Combault, cu 181 de goluri, în sezonul 2004-2005, în care formaţia franceză a cîştigat liga secundă. În cele două sezoane petrecute pe prima scenă handbalistică din Hexagonul, cehul a terminat cu echipa pe locul 8, în sezonul 2005-2006, şi pe 11, în campionatul precedent. “Am venit special pentru a juca în Liga Campionilor”, a declarat Hejmanek, care l-a avut coechipier la Pontault Combault pe internaţionalul român Adrian Petrea. Bun cunoscător al handbalului francez, Hejmanek a cîntărit şi şansele HCM-ul de a trece de faza grupelor Ligii Campionilor, mai ales că printre adversarele din grupa constănţenilor figurează şi... Montpellier: “Fără îndoială germanii de la Kiel pornesc cu prima şansă. Consider că suedezii de la Hammarby pot fi învinşi şi cred că pentru poziţia secundă se va bate HCM Constanţa şi Montpellier. Vă asigur însă că Montpellier este o echipă extrem de puternică, însă poate fi bătută”, a declarat Hejmanek.