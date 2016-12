HCM s-a reunit în efectiv redus

După o binemeritată vacanţă în care au petrecut Crăciunul şi trecerea în noul an alături de familii, handbaliştii de la HCM Constanţa s-au reunit, aseară, la Sala Sporturilor, pentru a pregăti cea de-a doua parte a sezonului 2011-2012. A fost însă o reunire în efectiv incomplet, mulţi dintre jucători fiind convocaţi la loturile naţionale ale României, Macedoniei şi Greciei. În aceste condiţii, la reunire au participat, alături de antrenorii Constantin Ştefan, Eden Hairi şi Alexandru Buligan, doar şapte jucători: căpitanul Laurenţiu Toma, interul dreapta Bogdan Criciotoiu, centrul Marius Stavrositu, extremele stânga George Buricea şi Alexandru Sabou şi portarii Ionuţ Rudi Stănescu şi George Şelaru. Acestora li se vor adăuga începând, de astăzi, alţi doi jucători, Marius Sadoveac şi Gheorghe Irimescu.

„Sunt într-adevăr multe absenţe, dar toate motivate, pentru că este vorba despre jucători convocaţi la loturile naţionale. Începem aşadar pregătirea într-un efectiv scăzut şi vom încerca în aceste condiţii să profităm de situaţie şi să ne îmbogăţim cât mai bine partea fizică. Va fi o perioadă bună pentru antrenamente individuale şi când vor sosi şi ceilalţi de la lot vom face şi pregătire tehnico-tactică. Sunt optimist şi sper ca a doua parte a campionatului să ne dea liniştea necesară pentru ca ediţia viitoare să fie una şi mai bună ca joc colectiv şi cu mai multe realizări în Liga Campionilor. Oricum, aşa cum am mai spus şi atunci când am venit la echipă, ne vom juca şi în acest sezon fiecare şansă în Champions League“, a declarat antrenorul principal Constantin Ştefan. Din păcate există şi câteva probleme de efectiv, Buricea şi Csepreghi fiind accidentaţi şi nu vor putea să-şi reia pregătirile înainte de 10 ianuarie. Revine în schimb Bogdan Criciotoiu, interul adus de la Pandurii Tg. Jiu fiind complet refăcut şi dornic de a ajunge cât mai rapid la un nivel optim. „Sper ca în 2012 să mă ocolească accidentările pentru a putea juca cât mai mult şi a-mi ajuta astfel echipa în realizarea obiectivelor. Campionatul cred că este rezolvat în proporţie de 70 la sută, iar în Liga Campionilor, dacă tot mai sunt şanse, trebuie să profităm de ele pentru a trece de grupe. Apoi, în finalul acestui an, ne dorim să câştigăm şi Cupa României“, sunt dorinţele lui Criciotoiu.