HCM se pregăteşte în efectiv complet

De ieri seară, lotul formaţiei Handbal Club Municipal Constanţa s-a reîntregit şi echipa antrenată de Vasile Stîngă şi Eden Hairi se pregăteşte în efectiv complet. După ce au participat, în weekend-ul precedent, cu naţionala României la Cupa “Panoniei”, Ionuţ Stănescu, Mihai Popescu, Laurenţiu Toma, Mihai Timofte şi Daniel Mureşan şi-au reluat pregătirile, de aseară, cu formaţia constănţeană. “Cred că şi-au făcut datoria foarte bine. Toma a fost chiar golgeterul acestor meciuri, iar Popescu am înţeles că a avut o evoluţie foarte bună. Totodată este un semn de îngrijorare că România a pierdut ambele partide, cu Slovenia şi Ungaria, ambele lipsite de foarte mulţi titulari. Cu excepţia lui Ilyeş şi Gal, Ungaria a avut o echipă alcătuită din jucători născuţi în 1984 şi 1985. Este un mare semn de întrebare pentru noi”, a declarat antrenorul principal al formaţiei constănţene, Vasile Stîngă. Chiar dacă mai sînt de disputat şase etape din acest campionat, tehnicianul HCM-ului priveşte deja spre viitor: “HCM are o strategie pe care o va pune la punct în zilele următoare. Trebuie să ne întărim pentru că ne dorim o echipă competitivă în campionatul viitor.” Stîngă s-a ferit să comenteze eventuala revenire la Constanţa a lui Marius Stavrositu, care a fost suspendat o lună după ce a intrat în conflict cu conducerea executivă a Stelei. “Deocamdată sînt doar speculaţii. Din cîte ştiu eu Stavrositu mai are contract cu Steaua încă un sezon”, a completat Stîngă.