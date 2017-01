HCM se pregăteşte şi... în vacanţă

După un final de sezon excelent, cu şase victorii consecutive în Liga Naţională de handbal masculin, HCM Constanţa a început să spere din nou la titlul de campioană, chiar dacă formaţia de pe litoral are de recuperat şase puncte faţă de liderul Steaua Bucureşti. Clasaţi pe locul al patrulea la finalul turului, constănţenii pregătesc deja asaltul pentru partea a doua a campionatului, cînd şi-a propus să nu întrerupă seria succeselor. Deşi se află în vacanţă, elevii lui Eden Hairi au primit un program special de pregătire pentru a se menţine într-o formă fizică bună. “Fiecare jucător are un program care conţine alergări şi sala de forţă şi sînt sigur că-l vor respecta pentru că sînt profesionişti. A fost propunerea lor pentru ca la revenirea din vacanţă să nu o luăm de la zero”, a explicat tehnicianul constănţean. Reunirea lotului campioanei este programată pe 7 ianuarie, la Constanţa, unde se va continua pregătirea timp de o săptămînă. Pe 14 ianuarie se va pleca într-un cantonament de zece zile la Bistriţa, urmînd ca în perioada 24-26 ianuarie, HCM să participe la un turneu de verificare la Arad, alături de alte cinci echipe: CSM Oradea, HC Minaur Baia Mare, Bucovina Suceava, Poli Timişoara şi HC Safilar Arad. “Cel mai probabil vom merge la Bistriţa, unde am mai fost şi ştim că avem sala de joc la dispoziţie, iar condiţiile sînt foarte bune. Vrem să legăm pregătirea de turneul de la Arad, unde ne-am dat acordul de principiu în privinţa participării”, a adăugat Hairi. În privinţa lotului, campionii s-ar putea întări cu fostul lot coleg Florin Nicolae, de la Kadetten Schaffhausen, din Elveţia, dar şi cu jucători străini. “Din cîte ştiu, discuţiile cu Nicolae sînt foarte avansate şi din retur este posibil să beneficiem de serviciile sale. Deocamdată, el se află în pregătire cu echipa naţională. În plus, urmărim mai mulţi jucători din străinătate, dar nu avem nimic concret pînă în acest moment”, a spus antrenorul constănţean. HCM va debuta în retur pe 3 februarie, cînd va primi vizita celor de la Uztel Ploieşti.

Minivacanţă în Poiana Braşov

Profitînd de zilele libere, Eden Hairi a petrecut trei zile la Poiana Braşov, într-o minivacanţă alături de familie. “Ne-am dorit foarte mult să ne bucurăm de zăpadă, iar la Constanţa nu prea avem parte de aşa ceva. În plus, au fost şi trei zile de relaxare după un sezon destul de agitat”, a spus Hairi, care a revenit ieri acasă.