HCM şi HC Odorhei, singurele candidate la titlu

Ediţia 2010-2011 a Ligii Naţionale de handbal masculin se anunţa una dintre cele mai disputate din ultimii ani. Opt formaţii, HCM Constanţa, UCM Reşiţa, HC Odorhei, Pandurii Tg. Jiu, Ştiinţa Bacău, Bucovina Suceava, Universitatea Cluj şi Poli Timişoara, îşi anunţau candidatura pentru cucerirea titlului naţional sau pentru un loc care să le asigure prezenţa în ediţia viitoare a cupelor europene. Pe parcurs însă, o parte dintre acestea au pierdut contactul cu primele clasate, în timp ce altele se gândesc mai mult dacă vor avea puterea de a termina sezonul... În această a doua categorie se regăsesc vicecampioana UCM Reşiţa şi Pandurii Tg. Jiu, formaţii care din cauza problemelor financiare au pierdut foarte mulţi jucători şi în acest moment, cel puţin teoretic, nu mai pot reprezenta o ameninţare pentru primele locuri. În aceste condiţii, lupta pentru titlu a rămas o afacere în doi, între campioana en titre HCM Constanţa şi liderul surpriză, HC Odorhei. Deşi trupa pregătită de Vlad Caba are în acest moment trei puncte avans, specialiştii sunt de părere că titlul va ajunge tot la Constanţa. Motivele sunt simple: un lot net superior valoric pentru HCM, o experienţă competiţională mult superioară şi în plus handbaliştii pregătiţi de Ion Crăciun ştiu să gestioneze finalurile de sezon. „Am jucat în acest campionat şi împotriva Odorheiului, astfel că am văzut ce pot. Cu siguranţă HCM are prima şansă la titlu, are un lot numeros şi echilibrat valoric care poate oricând face diferenţa“, a declarat antrenorul echipei Pandurii Tg. Jiu, Liviu Andrieş. „Putem reveni în clasament şi lupta cred că se va da între noi şi Odorhei. Important este ca noi să putem juca din ce în ce mai bine cu fiecare partidă. Degeaba se desfiinţează echipe sau au diverse probleme dacă noi nu reuşim să învingem. Dacă vom aborda meciurile aşa cum trebuie, atunci ne putem bucura din nou la final. Nu va fi uşor. Bacăul şi Clujul sunt două echipe care vor pune probleme oricui“, a declarat căpitanul HCM-ului, Laurenţiu Toma. În ceea ce priveşte programul rămas până la finalul sezonului, atât HCM cât şi HC Odorhei vor avea partide dificile în deplasare. Dacă HCM va avea cel mai greu examen la Cluj-Napoca, formaţie cu cea mai spectaculoasă campanie de achiziţii după formaţia constănţeană, harghitenii au misiuni aproape imposibile la Bacău, Constanţa şi Suceava.

Clasament

1. HC Odorhei 12 11 0 1 389-331 22

2. UCM Reşiţa 12 10 1 1 395-334 21

3. HCM Constanţa 12 9 1 2 409-354 19

4. Bucovina Suceava 12 8 0 4 370-332 16

5. Universitatea Cluj 12 8 0 4 355-327 16

6. Pandurii Tg. Jiu 13 8 0 5 390-381 16

7. Ştiinţa Bacău 12 6 0 6 332-324 12

8. CSM Satu Mare 12 5 1 6 369-379 11

9. Minaur Baia Mare 12 4 1 7 325-360 9

10. Dinamo Braşov 12 3 1 8 319-351 7

11. Steaua Bucureşti 12 2 2 8 327-362 6

12. Poli Timişoara 12 3 0 9 327-368 6

13. CSM Bucureşti 12 3 0 9 354-397 6

14. CSM Oradea 11 0 1 10 292-353 1