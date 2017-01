HCM şi-a anulat cantonamentul din Serbia

10:39:18 / 26 Iulie 2014

pt 2; exemplu OMV

In 2013-2014 n-au jucat la Bz si B. De ce sa dea companiile bani? Pentru ca suntem in 2014, nu in anii 80!! Pentru ca suntem in capitalism, nu in comunism! Pentru ca exista o lege a sponsorizarii. Pentru ca sportule singurul care ne mai face cat de cat cunoscuti in lume, sportul = cel mai bun ambasador nu e un cliseu. Daca vrem performanta, tre sa existe si sponsori. Si nationala de gimnastica murea fara OMV. Ca sa faca sala aia, ar trebui marit si pretul biletelor, 5 lei era derizoriu, iar jumattae din" focosii" suporteri constanteni intrau MOCA. Halal...uite asa o sa se aleaga praful si de echipa asta, datorita minunatei mentalitati dobrogene. Prin cine era cunoscut orasul asta mizerabil? Prin Simona Halep, prin HCM, ca altfel nu stiu sa fi dat cine stie ce personalitati sau rezultate notabile in ale culturii, stiintei, turismului, economiei.