HCM şi-a făcut norma şi cu Pandurii

HCM Constanţa a obţinut, duminică, la Sala Sporturilor, a treia victorie consecutivă în Liga Naţională, învingând pe Pandurii Tîrgu Jiu cu 42-31 (21-13). Este totodată al treilea meci în care campionii României câştigă la o diferenţă de peste zece goluri, demonstrând că diferenţa faţă de celelalte participante în competiţia internă este destul de mare. Meciul cu Tg. Jiu a fost unul fără istoric, HCM dominând cu autoritate o partidă în care adversarii au reuşit să păstreze o diferenţă onorabilă pe tabelă doar în primele 15 minute. Revenirea lui Şimicu după o accidentare i-a prilejuit lui Ion Crăciun posibilitatea de a testa un alt sistem de apărare. După 21-13 la pauză, HCM a rulat întregul lotul după pauză, diferenţa din final, scor 42-31, fiind conformă cu realitatea. „Am reuşit să aliniem o formulă de echipă care l-a avut şi pe Şimicu în apărare. Am mare încredere în el şi cred că se va plia perfect în sistemul pe care îl dorim. Mi-a ieşit ce am pus la punct înaintea acestei partide şi sper să creştem tot mai mult de la meci la meci. Am făcut însă şi câteva greşeli în apărare, pe care trebuie să le remediem repede“, a declarat Ion Crăciun. „Constanţa este o echipă care nu trebuie să aibă niciun adversar în ţară. A fost un meci frumos“, a precizat şi antrenorul gorjenilor, Liviu Andrieş.

Au evoluat - HCM Constanţa (antrenor Ion Crăciun): Şelaru (8 intervenţii), Stănescu (4 intervenţii); Ghionea 7g, Stavrositu 6g, Csepreghi 5g, Criciotoiu, Riganas, A. Stamate, Angelovski - cîte 3g, Şimicu, Irimescu, Sabou, Buricea - câte 2g, Toma 2g (2x7m), Novanc şi Sadoveac - câte 1g; Dragomir (7 intervenţii), Rădulescu (3 intervenţii, 1x7m); Apolzan şi Asoltanei - câte 6g, A. Popescu 4g, Ilieş, Enache, Păiuş şi I. Mazilu - câte 3g, Giotoiu 2g, Mledenciu 1g, Geica, Udriştoiu, V. Popescu.

Rezultate complete ale etapei: HC Odorhei - CSM Bucureşti 26-21, Dinamo Călăraşi - UCM HC Caraş Severin 33-28, Bucovina Suceava - Steaua Bucureşti 30-23, Ştiinţa Bacău - Potaissa Turda 31-26, Poli Timişoara - U. Cluj 26-25, HCM Constanţa - Energia Pandurii Tg. Jiu 42-31, CSM Satu Mare - CSM Ploieşti 22-22. Clasament: 1. HCM Constanţa 6p (golaveraj: 116-78), 2. Bacău 6p (101-87), 3. Dinamo 5p (87-76), 4. Suceava 5p (83-73), 5. Odorhei 4p, 6. Satu Mare 3p (77-87), 7. CSM Ploieşti 3p (71-82), 8. CSM Bucureşti 2p (80-84), 9. Timişoara 2p (71-75), 10. Pandurii Tg. Jiu 2p (86-96), 11. Caraş Severin 2p (79-89), 12. Cluj 1p (81-88), 13. Turda 1p (79-87), 14. Steaua 0p.