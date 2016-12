HCM şi-a prezentat campionul mondial

În cadrul unei conferinţe de presă care a avut loc, ieri, la Hotelul “Flora“ din staţiunea Mamaia, campioana României la handbal masculin, Handbal Club Municipal Constanţa, l-a prezentat pe Alexandru Buligan, unul dintre cele mai importante transferuri din acest sezon pentru formaţia noastră. „Sunt bucuros că am reuşit să îl aducem la Constanţa pe Alexandru Buligan, unul dintre cei mai importanţi handbalişti pe care i-a avut România. Este un mare câştig pentru HCM, care, cu paşi înceţi, dar siguri, se apropie de profesionalismul echipelor de top din Europa. Consider că este o lovitură pe piaţa transferurilor. A semnat un contract valabil pentru două sezoane, va fi antrenor secund şi se va ocupa în special de pregătirea portarilor. Sper ca valoarea celor trei portari din lot să crească simţitor“, a declarat directorul executiv al campioanei României, Nurhan Ali. Fost campion mondial cu Spania, din postura de antrenor secund al reprezentativei conduse spre titlu suprem, în 2005, de Juan Pastor, Buligan a revenit în România după o pauză de 20 de ani, perioadă în care a câştigat tot ce se putea în Spania. „Cred că va fi puţin dificil să mă readaptez în România, după cei 20 de ani petrecuţi în Spania. Am însă alături oameni care mă susţin, au încredere în mine şi în aceste condiţii nu îmi fac probleme. Ştiu că toată lumea aşteaptă mult de la mine, însă le transmit tuturor că sunt foarte exigent şi că îmi doresc ca rezultatele muncii mele să se vadă pe teren. HCM are doi portari foarte buni, Stănescu fiind mulţi ani primul portar al naţionalei, dar a avut în ultima perioadă probleme cu spatele. Popescu a avut un ultim an excepţional, este pe o pantă ascendentă şi multe meciuri câştigate de echipă i se datorează în special lui. În ceea ce priveşte oferta HCM-ului, pot spune că a fost cea mai serioasă dintre toate cele pe care le-am primit. A contat foarte mult şi stimulentul Ligii Campionilor. Sper să fie o colaborare cât mai fructuoasă. Să ştiţi că rezultatele HCM-ului cu Montpellier şi Valladolid nu i-au lăsat indiferenţi pe spanioli, iar despre ceea ce se întâmplă în handbalul românesc eram întrebat mereu“, au fost primele cuvinte rostite de Buligan în calitate de antrenor secund la HCM. De colaborarea cu Buligan se declară încântat şi antrenorul Eden Hairi. „Mă bucur enorm pentru că Alexandru Buligan a ales HCM. Mă simt onorat să lucrez cu o legendă vie a handbalului românesc dar şi internaţional. A reuşit performanţe pe care orice sportiv şi le-ar dori. Avem nevoie de experienţa lui“, a spus Hairi.

HCM VREA SĂ JOACE ÎN LIGĂ LA CONSTANŢA. După ce în sezonul trecut HCM a fost privată de suportul propriilor suporteri la partidele din Liga Campionilor, în acest an se fac eforturi pentru ca Sala Sporturilor să îndeplinească toate normele impuse de EHF în privinţa disputării la Constanţa a jocurilor din Liga Campionilor. „În perioada următoare vor începe lucrări de renovare a Sălii Sporturilor. Am încredere că Elena Frîncu va fi susţinută de Consiliul Judeţean pentru a putea face ca handbalul constănţean să nu se mai chinuie cu deplasările la Buzău“, a declarat directorul executiv Nurhan Ali. În privinţa antrenorului principal, acesta ar urma să fie anunţat până la finele săptămânii viitoare. „Dacă ar fi după mine aş merge pe cei doi antrenori care îi avem deja, dar ultimul cuvânt îl are preşedintele clubului, Nicuşor Constantinescu. Suntem în discuţii cu câţiva tehnicieni, iar numele viitorului antrenor principal va fi dezvăluit săptămâna viitoare când va avea loc şi reunirea lotului. Este posibil să mai vină şi unii jucători din campionatul intern“, a mai precizat Nurhan Ali. Reunirea lotului formaţiei constănţene este programată pentru 10 iulie.

PALMARES ALEXANDRU BULIGAN

- născut pe 22 aprilie 1960

- a absolvit Facultatea de Electrotehnică din Timişoara

- a debutat în prima ligă de handbal la Politehnica Timişoara, în septembrie 1976

- medalie olimpică de bronz, cu România, la JO de la Los Angeles, în 1984

- medalie de bronz, cu România, la Campionatul Mondial din Cehoslovacia, în 1990

- cel mai bun portar al CM din Cehoslovacia, în 1990

- campion mondial universitar în 1981, 1985 şi 1987

- câştigător al Supercupei Campionilor Mondiali şi Olimpici, în 1983

- 230 de selecţii în echipa naţională a României

- a câştigat Cupa României, cu Politehnica Timişoara, în 1986

- în România a evoluat pentru Poli Timişoara, Steaua şi Dinamo

- campion al României, cu Steaua, în 1982, câştigător al Cupei României, cu Poli Timişoara, în 1986, şi cu Dinamo, în 1989

- din 1990 a jucat în Spania, la echipele Arrate, Lagun Aro şi Portland San Antonio

- campion al Spaniei, cu Portland San Antonio, în 2002 (ca jucător), şi în 2005 (ca antrenor)

- a câştigat, cu Portland San Antonio, Cupa Cupelor, în 2000, şi Liga Campionilor, în 2001

- campion mondial cu echipa naţională a Spaniei (ca antrenor), în 2005

- s-a retras din activitatea de jucător în 2002, la 42 de ani, fiind cel mai longeviv dintre handbaliştii români

În 1999, Alexandru Buligan a suferit un grav accident de circulaţie, în urma căruia a avut cinci coaste rupte în zona inimii