HCM şi-a prezentat noile achiziţii

Campioana HCM Constanţa a relansat lupta pentru titlu în actualul sezon al Ligii Naţionale de handbal masculin, reuşind trei achiziţii de marcă în pauză competiţională din iarnă. Gruparea de pe litoral i-a prezentat ieri pe cei trei nou veniţi în cadrul unei conferinţe de presă, la care au participat şi antrenorul Vasile Stîngă şi directorul executiv Nurhan Ali. Constănţenii l-au repatriat pe internaţionalul Florin Nicolae, care a evoluat în ultimul an şi jumătate pentru formaţia elveţiană Kadetten Schaffhausen, acoperind astfel postul de inter stînga. “Mă bucur enorm pentru faptul că Nicolae a ales să se întoarcă acasă, la Constanţa. Prima dragoste nu se uită”, a mărturisit Nurhan Ali. “Vreau să aducem Constanţa acolo unde îi este locul, să jucăm din nou în Liga Campionilor. Încă nu am apucat să mă antrenez cu noii mei colegi pentru că am fost la echipa naţională, dar pe majoritatea îi cunosc”, a spus Florin Nicolae, jucătorul în vîrstă de 28 de ani. Marea lovitură pentru HCM o reprezintă însă aducerea celor doi jucători de la Algeciras, echipa clasată pe locul 14 în campionatul Spaniei, sîrbul Bozidar Nadoveza (centru, 26 de ani) şi bosniacul Saşa Djukic (inter dreapta, 31 de ani). “Sînt doi jucători cu mare experienţă, transferaţi din campionatul spaniol, unul din cele mai puternice din lume. Am avut noroc că Algeciras a avut mari probleme financiare, pentru că este greu să găseşti jucători de valoare în această perioadă, majoritatea fiind sub contract. Sper să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele”, a declarat antrenorul campioanei. “Cele trei transferuri ne îndreptăţesc să ne gîndim la recuperarea diferenţei de puncte faţă de Steaua pentru că avem cel mai echilibrat lot pe posturi. Ne-am propus să facem o echipă despre care să se vorbească în Europa pentru că pe plan intern am cîştigat cam tot ce era de cîştigat. Cei doi jucători au fost aduşi la cererea expresă a antrenorului Vasile Stîngă şi mă bucur că am putut să-i îndeplinim dorinţa”, a declarat Nurhan Ali, adăugînd că cei doi jucători au semnat contracte pînă în vară, cu drept de prelungire încă un sezon.

Primul antrenament sub comanda lui Vasile Stîngă

Adus pentru a ocupa postul de centru, deficitar în prima parte a campionatului, Nadoveza a explicat de ce a ales să vină la Constanţa. “Impresarul meu mi-a spus doar lucruri frumoase despre Constanţa şi am considerat că este cea mai bună soluţie pentru mine să vin la HCM. Mi-am propus să cîştigăm titlu de campioană şi Cupa României şi să-mi îndeplinesc visul de a juca în Liga Campionilor”, a spus sîrbul. “Este o mare plăcere pentru mine să joc la Constanţa şi sper să mă adaptez rapid pentru a putea să-mi ajut noua echipă. Vreau să cîştigăm toate meciurile şi să le oferim cît mai multe bucurii fanilor”, a adăugat Djukic. Cei doi s-au antrenat ieri pentru prima dată sub comanda lui Vasile Stîngă, lăsînd o bună impresie. “Au nevoie de ceva timp, pentru că s-au antrenat în ultima perioadă pe unde au putut la cluburile din ţările lor, dar fizic se prezintă destul de bine. Limbajul sportului este universal, dar am comunicat în spaniolă şi m-a ajutat şi Adzic care le-a tradus o parte din indicaţii. Sînt convins că se vor adapta rapid la stilul de joc pe care mi-l doresc şi consider că în acest moment avem cel mai bun lot din ţară”, a spus tehnicianul campioanei.