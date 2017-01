HCM şi-a reluat antrenamentele

Pentru că Liga Naţională de handbal masculin este întreruptă pentru două săptămîni, jucătorii HCM-ului au primit patru zile de vacanţă. Ieri s-au reunit doar jucătorii români ai campioanei României, contingentul străin, care a primit o zi în plus de vacanţă, fiind aşteptat la antrenamente începînd de azi. La reunirea de ieri, antrenorul Eden Hairi nu i-a avut la dispoziţie nici pe cei cinci jucători convocaţi la lotul naţional: Ionuţ Stănescu, Mihai Popescu, Laurenţiu Toma, Mihai Timofte şi Alexandru Csepreghi. Alţi doi jucători străini din lotul formaţiei constănţene vor absenta de la antrenamentele acestei săptămîni, Miodrag Kazic şi Timuzsin Schuch, care au fost convocaţi la naţionalele Muntenegrului şi, respectiv, Ungariei. Jucătorii HCM-ului vor efectua astăzi două şedinţe de pregătire, sîmbătă una, iar duminică vor avea zi liberă. “Am pornit la un nou drum. Vrem să facem uitate evoluţiile mai puţin reuşite din startul sezonului şi să plecăm de la zero. Aşa cum a evoluat în marea majoritate a timpului contra Stelei, echipa a demonstrat că are potenţial şi rezultatele bune nu vor întîrzia să apară”, a declarat antrenorul principal Eden Hairi. Următorul meci oficial al HCM-ului este programat duminica viitoare, la Bacău, contra nou-promovatei Ştiinţa Municipal Dedeman.