HCM şi-a respectat blazonul de campioană

Cu titlul de campioană în buzunar după etapa precedentă, Handbal Club Municipal Constanţa a încheiat sezonul 2008-2009 al Ligii Naţionale cu un meritoriu rezultat de egalitate, 32-32 la Chiajna, în partida disputată împotriva formaţiei Steaua. Rezultatul este unul foarte bun, mai ales că la această întîlnire antrenorul secund Eden Hairi nu a putut conta pe serviciile unor jucători importanţi în angrenajul echipei constănţene: Stănescu, Buricea, Toma, Adzic, Csepreghi, Sabou, Hejtmanek, Băiceanu, Şoldănescu şi Popovic. Chiar şi în aceste condiţii, “comando-ul” trimis pe terenul “militarilor“ bucureşteni şi-a făcut pe deplin datoria, HCM putînd obţine chiar victoria, după ce a dominat meciul în multe momente. Diferenţa de trei goluri luată de HCM încă din min. 14, 8-5, s-a înregistrat şi la pauză, formaţia noastră conducînd cu 16-13. Cu zece minute înainte de ultimul fluier al sirenei, HCM conducea cu 28-24 în faţa unei echipe ce a aliniat cea mai bună formulă de joc. A urmat o perioadă mai slabă în jocul constănţenilor, Steaua revenind şi conducînd în ultimul minut cu 32-30. Finalul a fost al HCM-ului, care a plecat neînvinsă de la Chiajna, scor 32-32, dovedind că se poate lupta cu formaţiile importante ale campionatului şi cu jucătorii ce nu prind în mod obişnuit prima echipă. “Ne-am dorit foarte mult victoria şi am fi meritat să cîştigăm pentru că, per total, am evoluat mai bine decît steliştii. Chiar dacă au jucat cu cea mai bună echipă a lor am reuşit să le ţinem piept şi să dovedim că HCM-ul are un lot echilibrat valoric“, a declarat portarul Mihai Popescu. Din păcate, acesta s-a accidentat în timpul jocului, un adversar căzînd cu genunchiul pe gamba portarului nostru. “S-a umflat, nici măcar nu pot merge, dar pînă la plecarea spre Sibiu (n.r. - pentru Cupa României) sper să fiu recuperat“, a spus Popescu. Golurile formaţiei constănţene în partida de la Chiajna au fost reuşite de Timofte 7, Mureşan 6, Pavlovic şi Schuch - cîte 5, Nicolae 4, Sadoveac 3, Vukovic şi Murtaza - cîte unul. Portarul Borodi a apărat trei lovituri de la 7 m.

Celelalalte rezultate înregistrate în ultima etapă: CSM Medgidia - U. Cluj 34-22; Bucovina Suceava - HC Odorhei 30-24; Poli Timişoara - CS Piteşti 25-21; Pandurii Tg. Jiu - Minaur Baia Mare 30-31; Ştiinţa Bacău - CSM Oradea 50-35; Dinamo - UCM Reşiţa 30-30.

Clasament final

1. HCM Constanţa 26 21 1 4 770-640 43

2. UCM Reşiţa 26 19 2 5 818-689 40

3. Dinamo 26 18 3 5 819-747 39

4. Steaua 26 16 4 6 805-727 36

5. Ştiinţa Bacău 26 17 0 9 780-755 34

6. Bucovina Suceava 26 13 2 11 775-709 28

7. HC Odorhei 26 12 3 11 700-717 27

8. Lignitul Tg. Jiu 26 10 3 13 689-688 23

9. Minaur Baia Mare 26 10 1 15 678-741 21

10. Poli Timişoara 26 8 4 14 665-704 20

11. U. Cluj 26 9 2 15 739-795 20

12. CSM Medgidia 26 9 1 16 666-689 19

13. CS H&V Piteşti 26 3 2 21 639-783 8

14. CSM Oradea 26 3 0 23 738-907 6