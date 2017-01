HCM speră să spargă “aisbergul” suedez

Sâmbătă, de la ora 12.00 (în direct la Digi Sport 1), la Sala Sporturilor, HCM Constanţa şi Lugi HF (Suedia) se vor întâlni în manşa tur a sferturilor de finală ale Cupei EHF la handbal masculin. Un duel cu o miză uriaşă, calificarea între cele mai bune formaţii ale celei de-a doua competiţii europene, râvnită în ultimii ani chiar şi de pretenţioasele formaţii din Bundesliga. Constănţenii au de partea lor experienţa net superioară în cupele europene, unde au disputat peste o sută de meciuri, a unui lot mai valoros şi, nu în ultimul rând, amintiri frumoase împotriva formaţiilor scandinave, inclusiv în acest sezon. De partea cealaltă, Lugi este marea surpriză a sferturilor de finală: a lăsat în urmă echipe cu pretenţii mult mai mari şi are avantajul de a disputa meciul decisiv pe teren propriu. Calificarea în Final Four-ul competiţiei ar reprezenta cea mai importantă performanţă pentru clubul constănţean, deşi campioana României se mai mândreşte cu o prezenţă în semifinalele Cupei Cupelor (2005-2006) şi accederea în optimile Ligii Campionilor (2009-2010).

„Ar fi cea mai mare realizare din istoria clubului. EHF este în acest moment la fel ca şi UEFA Europa League la fotbal, cu formaţii foarte puternice”, a declarat directorul executiv Nurhan Ali. Căpitanul echipei constănţene, Laurenţiu Toma, speră, de asemenea, ca acest sezon să devină cel mai important din istoria grupării de la ţărmul mării. „Pentru mine cea mai mare realizare de până acum rămâne calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor, din 2010, dar şi aceasta este destul de importantă ţinând cont de grupa în care am fost. Am urmărit echipa suedeză, una care joacă în viteză. Nu au o talie mare, dar au un bun joc colectiv şi plimbă foarte mult mingea în dorinţa de a elibera extremele. Lugi este o echipă periculoasă. Suntem concentraţi doar la acest meci pentru că putem scrie istorie. Grupul unit ne-a adus aici, pentru că au fost foarte multe oferte de-a lungul timpului, dar am rămas aici şi am realizat lucruri frumoase”, a precizat “Tomiţă”. Meciul retur va avea loc la Lund, sâmbăta viitoare, 26 aprilie, de la ora 19.30.

15 LEI BILETUL. Pentru partida tur, suporterii îşi pot achiziţiona bilete de la sediul clubului constănţean (strada Mircea cel Bătrân nr. 99B, et. 1) sau în ziua meciului, de la magazinul suporterilor de la Sala Sporturilor. De asemenea, biletele pot fi cumpărate şi de la librăriile Diverta sau online, de pe site-ul myticket.ro.

Celelalte două partide din sferturile de finală vor avea loc astfel: Sporting Lisabona - Pick Szeged (duminică, ora 19.00) şi HBC Nantes - Montpellier (luni, ora 20.30). Fuchse Berlin este deja calificată în Final Four, pentru că va găzdui ultima fază a competiţiei, la 17 şi 18 mai.