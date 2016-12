HCM speră să treacă rapid peste eşecul cu Zagreb

Eşecul cu Croaţia Zagreb, din primul meci al Grupei D din Liga Campionilor, a produs multă dezamăgire în cadrul handbaliştilor şi conducătorilor campioanei României la handbal masculin. Înfrângeri dure şi neaşteptate au însă loc în viaţa oricărei echipe, iar cel mai important este să se poată trece cât mai repede peste ele, pentru a pregăti cât mai bine partidele care urmează. Este drept că s-au făcut multe greşeli în disputa cu Coaţia Zagreb, de la tactica adoptată de antrenorul Jovica Cvetkovic, modul de distribuire a jucătorilor pe teren, până la lipsa de concentrare a handbaliştilor noştri, care s-au întrecut în ratări din situaţii de unu la unu cu portarul, dar nu ne va ajuta cu nimic dacă vom privi mereu în urmă. Tot Croaţia Zagreb învingea la Constanţa în sezonul 2006-2007 al Cupei Cupelor, cu 28-26, dar parcă supărarea suporterilor nu era aşa de mare. Motivul? HCM ne-a învăţat între timp cu performanţe deosebite în cupele europene, iar menţinerea ştachetei la un nivel la care nicio altă formaţie românească nu a ajuns este extrem de dificilă. Trebuie însă să avem încredere în aceşti băieţi, care ne umpleau inimile de bucurie sezonul trecut, că pot redresa situaţia. În fond, a fost doar primul meci şi nimic nu este pierdut. „Suntem cu toţii vinovaţi pentru acest eşec lamentabil şi le cer scuze constănţenilor. Sperăm să nu mai avem astfel de evoluţii în viitor. Le-am transmis jucătorilor să ţină capul sus pentru că suntem obligaţi să fim din nou la standardele înalte pe care ni le dorim“, a declarat directorul executiv Nurhan Ali. „Ştiam că va fi dificil şi ne pare rău că nu ne-am putut ridica la nivelul suporterilor. Aşteptam măcar în atac să facem un meci mai bun, dar am ratat foarte mult“, a spus şi căpitanul Laurenţiu Toma. „Am făcut foarte multe greşeli pentru un meci cu o asemenea miză. Am ratat 15 mingi din situaţie de singur cu portarul. Croaţii au fost mult mai disciplinaţi, fiecare a ştiut ce are de făcut. Acest lucru cred că ne-a lipsit nouă. Sunt, din păcate, lucruri care nu funcţionează, dar sperăm să ne schimbăm imaginea prin modul în care vom juca în continuare“, a declarat antrenorul secund Alexandru Buligan. „Nu m-au impresionat cu nimic croaţii. Nu sunt la un nivel mare. Sperăm să ne revenim şi în deplasare să ne luăm revanşa“, este dorinţa portarului Mihai Popescu. Următoarea partidă pentru HCM va fi pe 29 septembrie, în deplasare cu Poli Timişoara.