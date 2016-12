HCM, surpriza plăcută a Ligii Campionilor

Cine se îndoia de valoarea lotului de jucători şi puterea de luptă a celor de la HCM Constanţa înaintea debutului în Liga Campionilor la handbal masculin are destule motive de a regreta acest lucru. Fără achiziţii spectaculoase, dar cu o organizare, un moral şi o disciplină tactică foarte bine puse la punct, formaţia de la ţărmul mării a răsturnat după trei etape multe dintre calculele hîrtiei. HCM se află pe un merituos loc 3 în Grupa A, cu 4 puncte, devansînd chiar formaţia care i-a pus cele mai mari probleme în ultimii ani în cupele europene, Pevafersa Valladolid. Ultimul succes, 32-30 cu Pick Szeged, înregistrat sîmbătă, la Buzău, a confirmat, dacă mai era nevoie, că HCM îşi merită pe deplin locul la “masa bogaţilor“ din Liga Campionilor. De remarcat şi faptul că dintre “cenuşăresele“ Ligii Campionilor, categorie din care mai făceau parte la începutul întrecerii echipele PAOK Salonic (Grecia, Grupa A), HC Bosna (Bosnia & Herţegovina, Grupa B), Vive Kielce (Polonia, Grupa B), Alingsas HK (Suedia, Grupa C), Fyllingen Handball (Norvegia, Grupa C), GC Amicitia Zurich (Elveţia, Grupa D) şi Vardar Skopje (Macedonia, Grupa D), doar HCM, Vive Kielce şi poate HC Bosna, în această ordine, au şanse reale de calificare în faza următoare a competiţiei.

“Îi felicit pe aceşti minunaţi jucători, pe care am reuşit să îi păstrăm la echipă. Dar atunci cînd creşte valoarea, cresc şi pretenţiile. Noi n-am intrat foarte bine în joc, am făcut multe greşeli neforţate în apărare, iar oaspeţii au găsit uşor breşe pentru a marca. Apoi, am gestionat foarte bine jocul şi am înscris multe goluri, unele dintre ele norocoase. Fazele de cinci contra şase le-am jucat foarte bine, iar apărarea noastră de cinci plus unu a pus din nou probleme adversarelor. Am reuşit să înscriem şi în situaţii de cinci contra şase. Succesul este cu atît mai important cu cît Pick Szeged este o echipă cu cu multe prezenţe în Liga Campionilor“, a spus, după partida cu Pick Szeged, antrenorul secund al campioanei României, Eden Hairi. Directorul executiv Nurhan Ali a considerat întîlnirea cu formaţia maghiară cea mai dificilă de pînă acum. “Cu Pick Szeged am avut cel mai greu meci al nostru din Liga Campionilor, chiar dacă rămîn la părerea că Montpellier este cea mai valoroasă echipă a grupei. Mihai Popescu a făcut minuni în poartă la meciul cu Montpellier, iar sîmbătă a fost ziua lui Rudi Stănescu, ceea ce nu face decît să mă bucure că avem doi portari de mare valoare. Portarul a cîştigat meciul în proporţie de cincizeci la sută, dar nu s-a jucat deloc calificarea. Dacă vrem să o obţinem, trebuie neapărat să cîştigăm cu PAOK“, a afirmat Nurhan Ali. “Înseamnă că sîntem o echipă foarte puternică dacă fiecare dintre noi îşi face treaba aşa cum trebuie cînd este introdus. Şansele noastre de calificare au crescut, dar urmează o partidă foarte grea la Salonic“, a spus şi portarul Ionuţ Rudi Stănescu. În următoarea etapă a Ligii Campionilor, HCM Constanţa va evolua, pe 4 noiembrie, de la ora 20.00, în deplasare, cu grecii de la PAOK Salonic. Dar pînă la meciul de la Salonic, HCM (locul 1, 10 puncte) va evolua joi seară, de la ora 19.30, la Tg. Jiu, în direct la Digi Sport, împotriva echipei locale Energia Lignitul Pandurii (locul 5, 8p). Tot joi, dar de la ora 18.00, este programat şi alt meci din etapa a 6-a a Ligii Naţionale, UCM Reşiţa (locul 3, 8p) - Steaua (locul 2, 8p).