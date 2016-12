HCM ţinteşte primul succes în Champions League

În prima etapă a sezonului 2012-2013 al Ligii Campionilor la handbal masculin, HCM Constanţa întâlneşte, astăzi, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 2), în deplasare, pe IK Savehof. Deşi este doar primul meci din Grupa B, meciul dintre campioanele României şi Suediei poate decide echipa care se va înscrie cu şanse reale la ocuparea locului 4, ultimul care duce în optimile de finală ale competiţiei, acesta fiind obiectivul ambelor formaţii. Cu un lot schimbat faţă de ediţia trecută de Liga Campionilor, îmbunătăţit valoric, HCM are motive îndreptăţite să spere la un start lansat.

„Eu cred că am pregătit foarte bine meciul. Va fi însă foarte greu. Au jucători foarte înalţi şi o apărare apresivă. O victorie a noastră ne-ar oferi un moral foarte bun şi multă încredere pentru ce va urma. Toate partidele vor fi dificile, dar dacă pornim cu dreptul, altul va fi parcursul în acest sezon al Ligii Campionilor. Chiar dacă în debutul campionatului nu am întâlnit adversari puternici, am putut exersa toate schemele, am văzut ce este bun şi ce este mai puţin bun şi ce putem remedia pentru meciul cu Savehof”, a afirmat interul Alexandru Şimicu. Revenit ca şi Alexandru Şimicu după o accidentare care l-a ţinut departe de teren pentru o săptămână, portarul Mihai Popescu este optimist. „Eu cred că vom face un meci foarte bun. Atmosfera în lot este foarte bună, există multă poftă de joc din partea fiecăruia. Chiar dacă nu are internaţionali în lot, IK Savehof reprezintă o ţară care este o forţă în handbalul mondial şi cu siguranţă au jucători de calitate. Nu întâmplător s-au calificat din grupe în sezonul precedent”, consideră “Pope”. HCM Constanţa a mai întâlnit în istoria sa o singură dată o formaţie suedeză, pe Hammarby IF HB, în sezonul 2007-2008 al Ligii Campionilor, când cele două echipe şi-au împărţit victoriile.

Meciul va fi arbitrat de polonezii Marek Baranowski şi Bogdan Lemanowicz. Observatorul partidei va fi norvegianul Svein Olav Oie. Programul celorlalte partide din Grupa B - sâmbătă: MKB Veszprem - Celje Pivovarna Lasko (ora 18.00), duminică: Atletico Madrid - THW Kiel (ora 19.00).