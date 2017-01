HCM ţinteşte un nou succes în faţa Bacăului

Astăzi, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 2), campioana Handbal Club Municipal Constanţa va întâlni, în deplasare, vicecampioana Ştiinţa Bacău. Întâlnirea dintre principalele candidate la titlu şi în acest sezon este deschisă oricărui rezultat, iar o victorie ar putea conta la final, la meciurile din play-off. Echipa cu victorii mai multe în confruntările directe va disputa pe teren propriu meciul decisiv din seria de trei, în urma căreia se va decide campioana. Chiar dacă până la finalul campionatului este un drum foarte lung, pe parcursul căruia pot apărea numeroase surprize, HCM îşi doreşte să ia deja o opţiune serioasă pentru câştigarea sezonului regulat.

„Toată lumea ştie ce importanţă are meciul. După noul regulament, printr-un succes am face un pas foarte mare pentru obiectivul pe care îl avem. Este adevărat că am învins Bacăul în ultimele meciuri directe, inclusiv în Supercupa României, dar nicio partidă nu seamănă cu alta”, consideră antrenorul secund al echipei constănţene, Alexandru Buligan. HCM Constanţa a început ca din tun noul sezon, 34-20 cu Pandurii Tg. Jiu şi 35-23 cu HCM Baia Mare, echipa dovedind că a ajuns destul de rapid la un nivel de joc pe care îl doreşte. Există omogenitate, iar pe parcursul jocului există destul de puţine momente de ineficacitate. „Jucăm pentru a doilea an consecutiv cam în aceeaşi formulă, iar puţinii jucători care au venit s-au integrat rapid, pentru că au mai evoluat aici. Bacăul este însă o echipă puternică şi mereu încearcă să se lupte pentru titlu. Şi în acest sezon a făcut investiţii cu acelaşi gând, de a câştiga campionatul”, a mai precizat fostul mare portar al României.

Ştiinţa Bacău a reuşit în pauza competiţională să transfere trei jucători cu experienţă în campionatul intern: centrul Cristian Fenici, de la Poli Timişoara, interul stânga Vladimir Rusia şi pivotul Martin Johansson, ambii de la HC Odorhei.

Programul complet al etapei - astăzi: Potaissa Turda - U. Bucovina Suceava (ora 16.30); mâine: HCM Baia Mare - Pandurii Tg. Jiu (ora 17.00), CS Caraş Severin - Dinamo Bucureşti (ora 17.00), Politehnica Timişoara - Steaua Bucureşti (ora 17.30, Digi Sport 2), HC Odorhei - CSM Bucureşti (ora 19.15).

Clasament: 1. HCM CONSTANŢA 6p (golaveraj: 69-43), 2. Ştiinţa Bacău 6p (57-41), 3. HC Odorhei 6p (64-52), 4. Potaissa Turda 4p (60-54), 5. Dinamo Bucureşti 4p (59-53), 6. Caraş Severin 3p (44-48), 7. HCM Baia Mare 3p (47-54), 8. Pandurii Tg. Jiu 3p (46-55), 9. Poli Timişoara 0p (47-54), 10. Steaua Bucureşti 0p (54-64), 11. CSM Bucureşti 0p (41-55), 12. Bucovina Suceava 0p (43-58).