HCM ţinteşte un nou succes

Deşi în ultimii ani a avut ca obiectiv titlul de campioană, echipa Ştiinţa Bacău, pregătită de Eliodor Voica, nu a reuşit să se impună niciodată la Constanţa, ca, de altfel, nicio altă formaţie din România în ultimii şapte ani (n.r. - octombrie 2007, HCM Constanţa - Poli Timişoara, scor 26-27). Tradiţia se poate păstra şi după meciul de duminică, dintre HCM Constanţa şi Ştiinţa Băcău, programat de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1), la Sala Sporturilor, în etapa a 14-a a sezonului Ligii Naţionale de handbal masculin. Optimişti după perioada de pregătire şi încrezători în valoarea lotului, handbaliştii constănţeni sunt convinşi că vor obţine un nou succes.

„Va fi un meci greu, dar în acelaşi timp spectaculos şi foarte interesant, din care noi trebuie să ieşim cu capul sus. Jucăm în faţa propriilor suporteri, avem acest avantaj, ca şi cel moral, pentru că Bacăul nu ne-a învins niciodată aici. Am câştigat aproape întotdeauna împotriva lor şi acest lucru se datorează atât valorii individuale, cât şi celei de grup. Formăm o echipă mai experimentată, avem mult mai multe meciuri în Europa şi, în plus, an de an suntem cam aceiaşi. Faţă de celelalte echipe, care transferă mulţi jucători şi îşi propun diverse obiective, noi ne păstrăm nucleul şi ne cunoaştem mult mai bine”, a declarat cel mai bun handbalist român al anului trecut, Alexandru Şimicu. Interul stânga speră ca spectatorii să vină din nou în număr mare. „S-a văzut în atâtea rânduri cât de importantă este susţinerea lor. Când ai o sală arhiplină, aşa cum a fost, spre exemplu, la partida cu danezii din Cupa EHF, este cu totul altceva. Avem nevoie de sprijinul lor. Vrem să începem cu dreptul o perioadă în care vom disputa nouă meciuri în 27 de zile”, a mai precizat Şimicu. Meciul va fi arbitrat de bucureştenii Constantin Din şi Sorin Dinu, aceiaşi care au condus şi partida din tur, încheiată la egalitate, scor 29-29.

Vineri, în primul meci al etapei a 14-a, Steaua Bucureşti - Poli Timişoara 33-26. Restul etapei are loc după următorul program - sâmbătă: CSU Suceava - Potaissa Turda (ora 12.00), Dinamo Bucureşti - CS Caraş-Severin (ora 12.30, Digi Sport 1), Pandurii Tg. Jiu - Minaur Baia Mare (ora 18.00); duminică: CSM Bucureşti - HC Odorhei (ora 20.00, Digi Sport 3).

Clasament: 1. HCM Constanţa 35p (golaveraj: 429-311), 2. Potaissa Turda 35p (369-317), 3. Ştiinţa Bacău 31p, 4. Dinamo Bucureşti 26p, 5. HC Odorhei 24p (395-364), 6. Pandurii Tg. Jiu 24p (336-341), 7. Steaua Bucureşti 15p, 8. Minaur Baia Mare 13p, 9. Poli Timişoara 12p, 10. Caraş-Severin 10p, 11. CSM Bucureşti 3p (288-357), 12. CSU Suceava 3p (277-352).