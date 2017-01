HCM, totul pentru victorie

Handbal Club Municipal Constanţa dispută în această seară, de la ora 18.00, o nouă partidă în Liga Naţională. În runda a 15-a, formaţia noastră întîlneşte, în deplasare, una dintre cele mai incomode echipe ale întrecerii interne, HC Odorhei. După meciul din Cupa Cupelor de la Preşov, delegaţia HCM-ului s-a deplasat direct la Odorhei pentru ca jucătorii să aibă mai mult timp de refacere după deplasarea în Slovacia. Clasată pe prima poziţie a ierarhiei, la doar o lungime distanţă de UCM Reşiţa, echipa de la ţărmul mării nu are voie să facă niciun pas greşit. Jocul de la Odorhei vine într-un moment dificil, cînd HCM-ul traversează o perioadă mai puţin reuşită, însă tocmai această dispută poate reprezenta un nou început pentru Stănescu şi compania. Un succes la Odorhei ar oferi două puncte extrem de importante în lupta pentru cel mai important obiectiv, cîştigarea campionatului, dar şi un excelent moral pentru returul de duminică, cu Tatran Preşov. Nu va fi însă deloc uşor pentru elevii lui Zoran Kurtes, formaţia din Odorhei pierzînd un singur meci pe teren propriu în acest campionat, şi acela în faţa campioanei Steaua. „O victorie ar fi foarte importantă. Cele două puncte pot fi decisive în lupta pentru titlu. Un succes ne-ar da un moral bun pentru returul cu Preşov. Va fi însă extraordinar de dificil deoarece ei vin după o victorie la Cluj, acolo unde noi am pierdut. Deşi pînă acum nu am mai jucat acolo, am înţeles că la Odorhei echipa noastră a avut mereu partide grele“, a spus pivotul Silviu Băiceanu. În partida tur, desfăşurată în toamna trecută, HCM s-a impus, pe teren propriu, cu 33-24. Întîlnirea de azi va fi condusă de cuplul ieşean Anton / Cristea.

Datorită jocurilor din cupele europene, care vor avea loc la sfîrşitul acestei săptămîni, etapa a 15-a se desfăşoară după următorul program - azi: Lignitul Tg. Jiu - UCM Reşiţa (ora 18.00); joi: Ştiinţa Bacău - Dinamo (ora 17.00); sîmbătă: CSM Medgidia - CS Piteşti (ora 12.00), Poli Timişoara - CSM Oradea (ora 17.00); marţi, 24 februarie: Steaua - Minaur Baia Mare (ora 17.00); miercuri, 25 februarie: U. Cluj - Bucovina Suceava (ora 17.00).

Clasament

1. HCM Constanţa 14 12 0 2 394-334 24

2. UCM Reşiţa 14 11 1 2 431-367 23

3. Ştiinţa Bacău 14 11 0 3 420-390 22

4. Dinamo 14 8 2 4 428-417 18

5. Steaua 14 7 2 5 430-392 16

6. HC Odorhei 14 7 1 6 377-385 15

7. Bucovina Suceava 14 6 2 6 399-379 14

8. U. Cluj 14 5 2 7 405-436 12

9. Poli Timişoara 14 4 3 7 362-367 11

10. Lignitul Tg.Jiu 14 4 3 7 367-373 11

11. CSM Medgidia 14 5 1 8 355-372 11

12. Minaur Baia Mare 14 5 1 8 353-385 11

13. CS H&V Piteşti 14 1 2 11 356-410 4

14. CSM Oradea 14 2 0 11 347-409 4