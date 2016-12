HCM, trădată de linia de 9 m

Aşa cum era de aşteptat, întâlnirea dintre cele mai bune formaţii ale Ligii Naţionale de handbal masculin din ultimii ani, HCM Constanţa şi UCM Reşiţa, a oferit celor prezenţi în Sala Sporturilor aproape totul: dramatism, încrâncenare, dorinţă de a învinge, durităţi şi spectacol. Am spus aproape totul pentru că a lipsit, din păcate pentru suporterii constănţeni, victoria echipei constănţene. HCM nu a mai reuşit să-şi treacă în cont cele două puncte, aşa cum o făcea în sezoanele trecute chiar dacă, cu o singură excepţie, 4-5 în min. 16, a condus în permanenţă pe tabela de marcaj. Apărarea a fost şi de această dată punctul forte al formaţiei constănţene, sistemele 6-0 şi 5-1 incomodând vizibil formaţia reşiţeană, iar portarul Popescu a avut intervenţii chiar şi din situaţii de unu la unu, care ar fi trebuit să ofere mai multă încredere colegilor în atac. Stavrositu şi Băiceanu au fost cei mai periculoşi jucători pe faza de atac, primul oferind pase bune aproape de fiecare dată, în timp ce Băiceanu, chiar dacă a înscris o singură dată, s-a luptat mereu cu apărarea adversă, oferind spaţii de pătrundere pentru coechipieri. Din păcate, linia de 9 m a HCM-ului, altădată una dintre principalele arme în obţinerea victoriei, a lăsat de această dată mult de dorit. Pe stânga, Angelovski a părut deseori depăşit de responsabilitatea aruncărilor de la distanţă, iar cele trei încercări ale sale de a înscrie s-au soldat mereu cu...aruncări pe lângă poartă! Nici Csepreghi nu a prins una dintre zilele sale în care era un adevărat coşmar pentru poarta adversă, reuşind rareori să-l pună la încercare pe portarul Szabo. Nu trebuit uitat însă că Csepreghi se află încă în recuperare după o accidentare mai veche, iar randamentul său este mai scăzut tocmai din acest motiv. A treia soluţie pe acest post, Florin Nicolae, nu a excelat nici el, iar faptul că nu a înscris nici măcar o singură dată spune cam totul despre evoluţia sa. Accidentarea prematură a lui Mureşan, care oricum intrase nerefăcut, l-a forţat pe Eden Hairi să-l arunce în luptă pe Sadoveac pe postul de inter dreapta. Deşi consacrat ca extremă dreapta, Sadoveac a înscris trei goluri, adică mai multe decât toţi cei trei interi stânga amintiţi mai sus. „Ne-a lipsit un inter stânga. Aici a fost singura diferenţă. Chiar şi aşa, am obţinut un rezultat de egalitate, dar care nu ne avantajează. Au fost momente când am dat impresia că putem controla jocul şi ne putem desprinde. Am evoluat însă cu Csepreghi, care nu este recuperat sută la sută, cu Mureşan care a intrat accidentat şi apoi nu a mai putut continua, iar Adzic s-a accidentat la ultimul antrenament. Rezervele nu s-au ridicat la nivelul titularilor şi de aici aceste sincope pe care le-am avut. De la Reşiţa doar Stamate ne-a surprins. Campionatul nu s-a terminat însă. Nu ne rămâne decât să muncim mai mult. Nu avem voie să mai pierdem niciun meci, chiar dacă vom avea un program foarte greu în următoarea perioadă“, a declarat antrenorul principal al HCM, Eden Hairi. Miercuri, de la ora 16.30 (în direct la Digi Sport Plus), HCM va disputa următorul meci în LN, în deplasare, cu CSM Bucureşti.