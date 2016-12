HCM “trăieşte” din nou în LC

Succesul dramatic cu Metalurg Skopje, scor 20-19, în ultimul meci din acest an de pe teren propriu în Liga Campionilor la handbal masculin, a reaprins speranţa în tabăra constănţeană, care poate privi cu optimism la ultimele partide din Grupa C. Indiferent de rezultatul ultimului meci din 2011, din deplasare, cu puternica HSV Hamburg, programat pe 1 decembrie, de la ora 20.00, handbaliştii pregătiţi de Constantin Ştefan, Eden Hairi şi Alexandru Buligan vor rămâne cu aceleaşi şanse matematice în lupta pentru ultimul loc calificant în optimile de finală ale competiţiei. Destinul i-a zâmbit joi seară campioanei României la Buzău, după ce în urmă cu aproape două luni îşi întorsese complet faţa în acel minut 57 al meciului de la Plock, cu Orlen Wisla, campioana Poloniei.

„În sport, roata norocului se învârte mereu“, spunea la un moment dat centrul Marius Stavrositu, iar HCM a beneficiat de şansă chiar atunci când avea mai multă nevoie de ea. Cu o apărare exemplară, pe care am dori-o repetată în toate partidele din Velux Champions League (probabil că în Liga Naţională nu s-ar primi mai mult de şapte-opt goluri pe meci), HCM a arătat că mai are multe de spus în această competiţie. Căpitanul Toma a tras echipa după el în momentele în care Stanic părea o adevărată caracatiţă în poarta macedoneană, respingând aproape fiecare aruncare, Alexandru Stamate şi Adzic şi-au făcut foarte bine treaba în defensivă, iar Buricea şi Csepreghi au înscris în final cele mai importante goluri din acest sezon. „Antrenorul a reuşit să pătrundă puţin în sufletele noastre, a ştiut să ne motiveze şi cred că ne lipsea foarte mult comunicarea. Astăzi (n.r. - joi) am descoperit jocul în echipă. Dacă luăm acest sport individual, se întâmplă ce s-a întâmplat în primele etape. Credem în şansa noastră până la capăt“, a declarat Toma. „Mă bucur că Toma a spus aceste lucruri, că am reuşit să ajung la sufletul lor. Le lipsea încrederea, omul care să le dea speranţă. Dacă jucătorii îşi vor da seama că ce le spun este bine, atunci şi jocul nostru va creşte“, consideră antrenorul principal Constantin Ştefan.

Celelalte două partide din etapa a 6-a a Grupei C se vor disputa astfel: RK Cimos Koper - Sankt Petersburg HC (sâmbătă, ora 18.00; meci transmis în premieră de Digi Sport 3, duminică, de la ora 14.15) şi HSV Hamburg - Orlen Wisla Plock (duminică, ora 16.30). Clasament: 1. Hamburg 10p, 2. Metalurg 7p, 3. Cimos 6p, 4. Wisla 4p, 5. Sankt Petersburg 3p, 6. HCM 2p.