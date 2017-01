HCM, un singur hop până la finalul anului

Campioana HCM Constanţa a mai trecut peste un meci greu din Liga Naţională de handbal masculin, învingând duminică, scor 27-23, în deplasare, pe Pandurii Tg. Jiu, iar acum mai are de depăşit un singur obstacol pentru a încheia anul 2013 pe prima poziţie. Joi, de la ora 18.00, constănţenii vor întâlni, în deplasare, pe Minaur Baia Mare, în etapa a 13-a a sezonului, a doua din retur şi, totodată, ultima programată în acest an.

Victoria de la Tg. Jiu l-a mulţumit şi pe antrenorul Zvonko Sundovski, mai ales că pe terenul Energiei sunt puţine echipe care se pot mândri că pot pleca cu toate punctele. „Vreau să felicit Energia pentru jocul prestat. Vreau să-i felicit şi pe jucătorii mei pentru că au reuşit să câştige acest meci. Ştiam cine este Energia şi ce forţă are această echipă. Noi ne-am pregătit bine pentru acest meci. Vreau să spun că sunt mulţumit că am obţinut victoria, pentru că Energia este o echipă bună, cu jucători buni, iar la Târgu Jiu se câştigă foarte greu. Sunt însă şi nefericit pentru greşelile pe care le-am făcut în timpul jocului, când aveam cinci sau chiar mai multe goluri avans, astfel încât le-am permis celor de la Energia să revină în meci. Noi am controlat bine primele patruzeci de minute. Apoi am avut o cădere. Avem jucători de calitate şi o rotaţie bună în lot. Poate că aici s-a făcut diferenţa. De aceea sunt mulţumit că, în cele din urmă, am reuşit să câştigăm”, a afirmat, la finalul partidei, antrenorul macedonean al HCM-ului. Cum următorul joc de campionat este la Baia Mare, delegaţia HCM-ului a decis să nu mai revină la Constanţa, ieri plecându-se de la Târgu Jiu spre Baia Mare (aproximativ 435 km). După acest ultim joc de campionat, patru dintre componenţii echipei constănţene, Şimicu, Cristescu, Csepreghi şi Criciotoiu, se vor prezenta la reunirea lotului naţional, care va avea loc la Bucureşti.