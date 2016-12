HCM va fi din nou exilată de EHF

Federaţia Europeană de Handbal (EHF) a înştiinţat, ieri, campioana României HCM Constanţa, că nu va putea disputa la Constanţa partidele din Grupa C a Ligii Campionilor la handbal masculin în sezonul 2011/2012. Deşi, în urma discuţiei de la Viena dintre directorul executiv Nurhan Ali şi oficialii EHF, existau speranţe că forul european ar putea da o nouă derogare pentru Sala Sporturilor, acest lucru nu s-a mai întâmplat. „Avem 5 la sută speranţe că am putea evolua în faţa propriilor suporteri. În luna august va veni o comisie din partea EHF pentru a inspecta Sala Sporturilor. Sperăm însă ca în cele din urmă EHF-ul să ne înţeleagă şi să ne permită să jucăm la Constanţa“, declara directorul executiv Nurhan Ali, imediat după tragerea la sorţi a grupelor Ligii Campionilor. Din păcate însă, EHF a renunţat să mai trimită un oficial la Constanţa, anunţând campioana României printr-un email că trebuie să îşi dispute meciurile în altă parte. În aceste condiţii, conducerea HCM-ului a propus Sala Sporturilor “Romeo Iamandi“ din Buzău, aşteptând acum răspunsul forului continental. „Ne-au transmis că Sala Sporturilor nu îndeplineşte toate condiţiile şi că trebuie să alegem o altă locaţie care să fie acceptată de EHF. Am transmis deja că în aceste condiţii optăm pentru Buzău. Deplasarea la Buzău implică însă costuri suplimentare. Suntem foarte mâhniţi că nu vom putea juca la Constanţa şi ne pare rău pentru inimoşii noştri suporteri“, a precizat directorul HCM-ului. HCM Constanţa a mai evoluat la Buzău în Liga Campionilor, în sezonul 2009-2010, când a şi reuşit să se califice între cele mai bune 16 formaţii ale Europei.