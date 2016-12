HCM va înfrunta Poli Timișoara, în sferturile Cupei României

Calificată în sferturile de finală după ce a eliminat Dunărea Călărași, scor 30-27, într-o partidă disputată pe terenul echipei pregătite de Aihan Omer, Handbal Club Municipal Constanța și-a aflat, ieri, adversara din sferturile de finală ale competiției. În urma tragerii la sorți efectuate ieri, la sediul Federației Române de Handbal, HCM Constanța va întâlni, într-o dublă manșă, pe Poli Timișoara, echipă în fața căreia a pierdut în acest an, chiar la Constanța, în Liga Națională. Primul meci din sferturile de finală se va disputa la Constanța, la 4 februarie, iar returul este programat trei zile mai târziu, pe terenul bănățenilor. „Ne-am fi dorit un adversar mai aproape de noi, Dinamo sau CSM București, însă poate că este mai bine, pentru că avem ocazia să ne luăm revanșa. Vor fi două partide în care se poate întâmpla orice. S-a văzut și în Liga Națională că surprize apar în fiecare etapă. Ne bucurăm că am putut să câștigăm la Călărași, chiar dacă am avut atâtea probleme de lot, și astfel să ne apărăm în continuare trofeul cucerit în ultimii patru ani”, a precizat portarul Mihai Popescu.

Programul complet al sferturilor de finală: HCM Minaur Baia Mare - Dinamo București, HCM Constanța - Poli Timișoara, HC Odorhei - HC Vaslui, Pandurii Tg. Jiu - CSM București. Meciurile tur vor avea loc la 4 februarie, pe terenul primelor echipe, iar returul se va disputa la 7 februarie. Câștigătoarele se vor califica în Final Four.

AU INTRAT ÎN VACANȚĂ

După meciul de la Călărași, din optimile de finală ale Cupei României, handbaliștii constănțeni au intrat într-o binemeritată vacanță până la 5 ianuarie, când antrenorii Zvonko Sundovski și Marko Isakovic au programat reunirea lotului. O... vacanță însă doar pentru jucători și antrenori, conducerea clubului având dificila misiune de a rezolva, pe ultima sută de metri, măcar o parte din gravele probleme financiare cu care se confruntă echipa. Neplătiți de aproximativ șase luni, unii jucători nu par a mai avea răbdare să aștepte o posibilă rezolvare a bugetului și ar putea da curs ofertelor primite de la mai multe cluburi din țară.