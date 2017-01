HCM, victima propriilor greşeli

Înfrîngerea categorică de la Valladolid, 23-38, a lăsat urme adînci printre jucătorii de la HCM Constanţa. Nimeni nu se aştepta la o asemenea diferenţă, nimeni nu se gîndea că după excelentele partide din campionat, ce culminaseră cu victoria confortabilă din meciul cu UCM Reşiţa, poate urma un astfel de scenariu la Valladolid... O desfăşurare incredibilă de scor, un scenariu ce l-ar fi făcut invidios chiar şi pe Alfred Hitchcock. Din păcate, HCM-ul a căzut victimă propriilor greşeli, spaniolii fiind “vinovaţi“ doar de eficacitatea de care au dat dovadă, una enervantă pentru noi. Ca şi în partida din deplasare cu Tatran Preşov, handbaliştii constănţeni au evoluat lipsiţi de concentrare, spirit de luptă, dorinţă de a juca fiecare meci ca şi cum ar fi cel mai important din carieră. Valladolid face parte dintr-o altă lume a handbalului, una în care formaţiile noastre nu pot pătrunde momentan, un handbal care este jucat la maximă intensitate etapă de etapă şi în care greşelile persoanle sau inconstanţa nu sînt permise. Pevafersa Valladolid a spulberat practic cele mai bune echipe din România, pe HCM, liderul la zi al campionatului, şi pe Steaua, campioana en titre. Diferenţa de atitudine, de abordare a meciului, a fost total diferită pentru cele două formaţii. Totuşi, la o astfel de diferenţă, 15 goluri, nu se aşteptau nici spaniolii. “Nu mă aşteptam să la un asemenea scor, am urmărit HCM în cîteva meciuri şi am văzut că este o echipă bună. Noi am jucat cît se poate de bine astăzi (n.r. - sîmbătă) şi sîntem fericiţi pentru victorie“, a spus Tvedten Havard, killer-ul HCM-ului în disputa din Spania. În vîrstă de 30 de ani, Havard a fost de departe cel mai periculos jucător al ibericilor, reuşind nouă goluri şi acea fază memorabilă din a doua repriză cînd a apărat în faţa lui Toma care scăpase pe contraatac. Havard nu este însă un jucător oarecare, el fiind titularul postului de extremă stînga în naţionala Norvegiei, pentru care a jucat de 147 de ori, avînd 509 goluri marcate. Tehnicianul ibericilor, Juan Pastor, antrenor ce pregăteşte pe Valladolid de 14 ani (!!!), crede că diferenţa s-a făcut datorită ritmului impus de echipa sa. “Ne-am găsit bine, am alergat bine. Ei nu au putut face faţă ritmului nostru. Au avut o parte mai slabă în finalul primei reprize şi ne-am distanţat repede la nouă goluri. În partea secundă, încet-încet ne-am creat o diferenţă care este destul de importantă“, a spus Pastor, acesta fiind pînă anul trecut şi selecţionerul primei reprezentative a Spaniei.

În celelalte partide, disputate duminică seară, în prima manşă a sferturilor de finală ale Cupei Cupelor la handbal masculin, s-au înregistrat rezultatele: Kadetten Handball (Elveţia) - HC Bosna Sarajevo (Bosnia-Herţegovina) 27-22, HSG Nordhorn (Germania) - Pick Szeged (Ungaria) 34-25 şi ZMC Amicitia Zürich (Austria) - HC Metalurg (Macedonia) 31-29. Partidele retur vor avea loc pe 4 aprilie. Returul dintre HCM şi Pevafersa Valladolid va avea loc duminică, 5 aprilie, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor.

Liga Naţională se reia pe 25 aprilie

Datorită programului echipei naţionale de tineret a României, care pregăteşte în perioada 30 martie - 8 aprilie meciurile de calificare la Campionatul Mondial, următoarea etapă din Liga Naţională şi Divizia A la masculin va avea loc pe 25 aprilie. Echipa naţională de tineret va disputa partidele de calificare în perioada 9-13 aprilie. România va întîlni Cipru, Estonia şi Elveţia.