HCM, victorie de senzaţie cu Lugi HF

Handbal Club Municipal Constanţa a făcut sâmbătă, la Sala Sporturilor, un pas uriaş spre Final Four-ul Cupei EHF la handbal masculin (17-18 mai, la Berlin), după ce a învins, scor 31-21 (15-10), pe Lugi HF (Suedia), în manşa tur a sferturilor de finală ale competiţiei. Constănţenii au început prudent cel mai important meci din istoria clubului, iar după reuşitele lui Şimicu şi Toma din debut, suedezii au preluat conducerea în min. 8, 3-2. Lugi a evoluat din min. 3 şi fără centrul Anders Hallberg, care a părăsit terenul accidentat (arcada spartă) după un contact cu Şimicu. Suedezii nu au acuzat şocul şi printr-un joc în viteză, bine organizat şi în apărare, au rămas în avantaj pe tabelă până în min. 21, scor 8-6. În următoarele şapte minute s-a decis soarta întâlnirii, HCM înscriind de opt ori consecutiv, pentru 14-8. Meijer a închis tabela după primele 30 de minute, 15-10 pentru HCM, după care “marinarii” au dominat şi mai clar repriza secundă. Şimicu şi Cutura au scuturat plasa la aproape fiecare acţiune, iar în min. 44 tabela indica un incredibil 22-12. Diferenţa maximă s-a înregistrat în min. 52, Cutura înscriind pentru 27-15 (!), un rezultat la care nu spera nici cel mai optimist suporter constănţean. HCM a evoluat spre final şi cu doi jucători mai puţin, după eliminările lui Sadoveac şi Adzic, dar chiar şi aşa, Lugi nu a putut încheia meciul la o diferenţă care să-i ofere speranţe pentru retur. Scorul final a fost stabilit de Sadoveac, 31-21, un rezultat care apropie campioana României foarte mult de careul de aşi de la Berlin. Au evoluat - HCM Constanţa (antrenor Zvonko Sundovski): Popescu (8 intervenţii), Stănescu; Şimicu 10g, Sadoveac 6g (1x7m), Cutura 5g, Toma 5g (2x7m), Csepreghi 3g, Novanc şi Buricea - 1g, Vujadinovic, Adzic, Criciotoiu; Lugi HF (antrenor Tomas Axner): Christensen (9 intervenţii), Larsson (2 intervenţii); Ernstsson, Tingsvall şi Hippe - câte 4g, Gudmundson 4g (2x7m), Wickman, Sjolin, Milosevic, Meijer şi Jildenback - câte 1g, Leijonborg, Roth, Hallberg.

A CÂŞTIGAT ECHIPA MAI BUNĂ La finalul întâlnirii, adversarii au recunoscut supremaţia HCM-ului. „Constanţa a fost echipa mai puternică. Speram la un meci mai bun, la o diferenţă de măcar patru-cinci goluri pentru a mai avea o speranţă în retur. Am făcut prea multe erori, greşeli tehnice care ne-au costat. Când am învins Csurgoi, Hannover, Atena, am putut alerga, i-am distrus cu alergarea noastră. Acum nu am mai putut face acelaşi lucru, dar la Lugi sper să reuşim mai mult. Zece goluri sunt multe şi este nevoie de o schimbare de tactică”, a declarat antrenorul suedezilor, Tomas Axner. Tehnicianul HCM-ului, Zvonko Sundovski, a mărturisit că era mulţumit şi cu un succes la o diferenţă mai mică: „Am pregătit echipa să câştige acest joc, dar şi pe cel de la Lund. Dorinţa mea a fost o victorie şi una la patru-cinci goluri ar fi fost OK. Am învins la zece goluri, dar mergem în Suedia să jucăm un alt meci. Aceasta a fost doar prima repriză, urmează o a doua. Vrem să jucăm bine, să câştigăm şi să ne calificăm în Final Four. Sunt fericit pentru cum am jucat, dar cele zece goluri nu înseamnă nimic pentru mine”.

Directorul executiv Nurhan Ali a fost extrem de fericit, mai ales că suporterii consănţeni au putut trăi momente unice: „Dedic această victorie şi o eventuală calificare primarului Radu Ştefan Mazăre, destul de chinuit în aceste zile. Fără el, nu am fi ajuns să trăim aceste momente unice”.

Returul dintre HCM şi Lugi HF va avea loc sâmbătă, de la ora 19.30, la Lund. Într-o altă partidă din turul sferturilor de finală, Sporting Lisabona - Pick Szeged 29-27. Meciul HBC Nantes - Montpellier a avut loc luni seară, după închiderea ediţiei. Formaţia Fuchse Berlin este deja calificată în Final Four-ul Cupei EHF, deoarece va găzdui ultima fază a competiţiei.