HCM, victorie în ultima secundă

O zicală românească spune că totul e bine când se termină cu bine. La fel pot spune şi campionii României la handbal masculin, care, alături de suporteri, au trăit la cote maxime decisivul meci cu Metalurg Skopje din etapa a 6-a a Ligii Campionilor. Aseară, la Buzău, campioana HCM Constanţa a învins, cu 20-19 (9-12), pe Metalurg Skopje la capătul unui meci interzis cardiacilor, interul Alexandru Csepreghi reuşind golul victoriei în ultima secundă de joc! HCM a avut însă cel mai slab început de meci din acest sezon, iar tabela a arătat un halucinant 5-1 pentru Metalurg în min. 13! Handbaliştii constănţeni nu au reuşit nici în următoarele minute să treacă peste miza jocului, iar macedonenii şi-au mărit avansul la şase lungimi în min. 25, scor 12-6. Treptat, HCM a dat semnalul revenirii, reducând din handicap până la pauză, scor 12-9 pentru Metalurg după primele 30 de minute. Cu o apărare care a făcut, cu siguranţă, cel mai bun joc din ultimul an, dar şi cu un atac care a rămas dator în multe momente, portarul Savic având însă un cuvânt greu de spus în desfăşurarea ostilităţilor, HCM s-a apropiat pentru prima dată la un singur gol în spatele macedonenilor abia în min. 44, scor 13-14, după două reuşite ale lui Sabou. S-a mers cap la cap până cu două minute înainte de final, când cealaltă extremă stânga, Buricea, a înscris de două ori şi a adus HCM-ul pentru prima dată în avantaj, 19-18 în min. 59! Ultimul minut părea să aducă din nou tristeţe în tabăra constănţeană, după ce Adzic şi Alexandru Stamate au fost eliminaţi, iar Mojsoski a transformat aruncarea de la 7 m cu 35 de secunde înainte de final. HCM a crezut în şansa sa, iar Csepreghi a aruncat în aer banca de rezerve şi cei peste 1.000 de spectatori prezenţi la meci, înscriind golul victoriei, 20-19, în ultima secundă, după o acţiune personală de toată frumuseţea.

PRIMELE PUNCTE DIN ACEST SEZON. HCM câştigă astfel primele puncte în acest sezon de Champions League şi păstrează şanse de calificare în optimile de finală. „Suntem fericiţi pentru această victorie, chiar dacă a venit în ultima secundă. Important este că am obţinut primele două puncte şi vom avea un moral bun pentru următoarele partide. După cinci eşecuri era greu să fim în apele noastre, dar am crezut în noi până la final“, a declarat Alexandru Csepreghi. „Am declarat şi înainte de meci că pot conduce ei tot timpul, dar noi să câştigăm în final. Mai puţin contează că au condus 58 de minute. Important este că am învins. A fost un joc al nostru de o calitate net superioară, suntem în creştere de formă şi cred că am găsit acel spirit pe care îl căutam“, a precizat şi căpitanul Laurenţiu Toma. La primul succes important cu HCM, antrenorul Constantin Ştefan şi-a felicitat jucătorii. „Am avut şi puţin noroc, dar remarc modul în care s-au dăruit jucătorii şi îi felicit. Au gestionat foarte bine finalul de meci. Dacă ai încredere apar şi rezultatele“, a spus Ştefan.

Au evoluat - HCM: Stănescu (5 intervenţii), Popescu (3 intervenţii, 1x7m); Toma 5g, Csepreghi 4g, Buricea, Irimescu, Sabou şi Stavrositu - câte 2g, Ghionea 2g (2x7m), A. Stamate 1g, Adzic, Riganas, Novanc, Şimicu, Sadoveac; Stanic (17 intervenţii), Mojsovski 6g, Markovic şi Mirkulovski - câte 3g, Rakcevic, Alshovski şi Kazlina - câte 2g, Mojsoski 1g (1x7m), Batinovic, Georgievski, Dimavski, Monaskov, Markovski.

Celelalte două partide din etapa a 6-a a Grupei C se vor disputa astfel: RK Cimos Koper - Sankt Petersburg HC (sâmbătă, ora 18.00) şi HSV Hamburg - Orlen Wisla Plock (duminică, ora 16.30). Clasament: 1. Hamburg 10p, 2. Metalurg 7p, 3. Cimos 6p, 4. Wisla 4p, 5. Sankt Petersburg 3p, 6. HCM 2p. În ultimul meci din acest an în Liga Campionilor, HCM va întâlni joi, 1 decembrie, în deplasare, de la ora 20.00, campioana Germaniei, HSV Hamburg.