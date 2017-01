HCM, victorie în ultimele secunde

Handbal Club Municipal Constanţa a obţinut aseară, la Sala Sporturilor, prima victorie din acest sezon al Ligii Campionilor, învingând campioana Bosniei-Herţegovina, Bosna Sarajevo, cu 26-25 (16-12). A fost o partidă pe cât de frumoasă, pe atât de dramatică, în care HCM şi-a dus suporterii de la extaz la agonie şi din nou la extaz. Un meci cu un final fericit pentru campioana României, care, deşi a suferit din nou în atac, a arătat că este pe o pantă ascendentă şi, pentru a ajunge din nou la forma din sezonul trecut, nu mai este nevoie decât de puţin timp. A fost de asemenea un meci în care Marius Stavrositu a fost vioara întâi a HCM-ului, jucătorul care prin pasele şi execuţiile surprinzătoare a reuşit să pună mereu pe picior greşit apărarea adversă. Victoria este însă cu siguranţă a întregii echipe, pentru că trebuie amintită şi forma din nou foarte bună a lui Popescu, desprinderile de manual ale lui Băiceanu pe semicerc, execuţiile de rafinament ale lui Toma, precum şi defensiva bine pusă la punct în majoritatea momentelor. Dornici de a face cât mai repede uitate cele trei eşecuri din primele trei etape, campionii României au avut un start perfect de meci, iar în min. 12 conduceau cu 8-2! Treptat însă, oaspeţii au echilibrat partida şi în min. 26 tabela indica egalitate, scor 11-11. Finalul primei reprize a aparţinut formaţiei constănţene, care s-a distanţat la patru lungimi, scor 16-12. Partea secundă a fost controlată tot de HCM, care s-a aflat mereu la cârma jocului şi s-a distanţat în min. 43 la şapte goluri, 22-15. Se părea că vom asista la un succes liniştitor al formaţiei antrenate de Eden Hairi şi Alexandru Buligan, însă ambiţioasa formaţie bosniacă a crezut în şansa ei chiar şi la 25-21 pentru HCM, în min. 55. Finalul partidei a fost unul incendiar, Bosna Sarajevo recuperând gol după gol, în timp ce HCM nu s-a mai regăsit în atac, evidenţiindu-l pe portarul Uvodic. Pazin a restabilit egalitatea, cu 35 de secunde înainte de final, şi se părea că HCM va scăpa printre degete un meci pe care l-a avut mereu în mână. A ieşit la rampă Marius Stavrositu, centrul HCM-ului dovedind că a rămas unul dintre cei mai buni jucători din ţară. Golul său, înscris cu şapte secunde înainte de final, a consfinţit un succes pe deplin meritat al echipei constănţene, care obţine primele două puncte în Grupa D şi poate privi cu optimism spre următoarele confruntări.

Au evoluat - HCM (antrenori Eden Hairi şi Alexandru Buligan): Popescu (14 intervenţii), Stănescu; Toma 7g (2x7m), Csepreghi şi Stavrositu - câte 4g; Mureşan 3g, Nicolae şi Băiceanu - câte 2g, Angelovski, Sabou, Onyejekwe şi Riganas - câte 1g, Schuch, Sadoveac, Adzic, Buricea; Bosna Sarajevo (antrenori Irfan Smajlagic şi Danijel Ridjic): Uvodic (11 intervenţii); Medjic 7g, Pazin 4g, Karacic 4g (2x7m), Divkovic şi Vrazalic - câte 3g, Mesaric 2g, Nekic şi Kapisoda - câte 1g, Cakic, Pucelj. Celelalte partide din grupă se desfăşoară după următorul program - sâmbătă, ora 18.30: Croaţia Zagreb - Ciudad Real; duminică, ora 17.45: SG Flensburg - St. Petersburg.

DECLARAŢII LA FINAL. „Am jucat bine, mai ales în repriza secundă, dar din păcate nu am obţinut şi un rezultat pozitiv. Constanţa pierduse primele trei jocuri din grupă, însă în faţa unor adversari foarte puternici, şi ne aşteptam să avem o partidă foarte grea. Cred că în meciul cu Croaţia Zagreb nu Zagreb a jucat foarte bine ci Constanţa foarte slab, pentru că a ratat atunci foarte mult. Consider că pentru echipe ca a noastră sau ca HCM, participarea în Liga Campionilor este o mare provocare, iar calificarea în optimile de finală reprezintă o mare performanţă. Felicit Constanţa pentru victorie“ - Petar Kapisoda. „Orice rezultat negativ însemna ieşirea din Liga Campionilor. Greşelile din timpul jocului au făcut ca scorul să fie egal cu puţine momente înainte de final. Există mereu o presiune a rezultatului pentru că se aşteaptă foarte mult de la noi după performanţa din sezonul trecut. Am avut primele 15 minute foarte bune, dar meciul are 60 de minute şi am avut noroc la final“ - Silviu Băiceanu. „Am început slab meciul, iar HCM s-a distanţat pe tabelă. Apoi am revenit, dar am comis multe greşeli care în final ne-au costat. Am greşit chiar şi la ultimul atac al Constanţei, când ar fi trebuit să blocăm fiecare jucător şi să nu-i lăsăm să arunce la poartă. Suntem dezamăgiţi“ - Danijel Ridjic, antrenor secund Bosna Sarajevo. „Un meci dificil. Am început foarte bine în primele 15 minute, dar apoi am făcut şi multe greşeli. Am condus tot meciul, dar la final am avut şansa de a avea ultimul atac şi am câştigat“ - Alexandru Buligan, antrenor secund HCM. „Încerc să-mi reamintesc doar primele 12 minute, când conduceam cu 8-2. Echipa mai trebuie însă să câştige la pregătirea fizică. Mi-aş fi dorit o diferenţă mai mare pentru a face şi spectacol pentru suporteri, dar sperăm ca acest lucru să se întâmple pe viitor şi să umplem din nou sala. Bosna s-a apărat într-un sistem 4-2, cu doi jucători foarte mobili, un sistem care ne-a surprins. Am întâlnit o echipă ambiţioasă, care nu a cedat niciun moment. Pentru antrenor orice victorie contează, mai ales că veneam după o perioadă în care nu câştigasem. Felicit jucătorii“ - Eden Hairi, antrenor principal HCM.

Clasament Grupa D

1. Ciudad Real 3 3 0 0 93- 70 6

2. Croaţia Zagreb 3 2 1 0 94- 77 5

3. Flensburg 3 2 0 1 83- 72 4

4. St. Petersburg 3 1 0 2 83- 94 2

5. HCM Constanţa 4 1 0 3 99-121 2

6. Bosna Sarajevo 4 0 1 3 101-119 1