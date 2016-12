HCM vrea a doua victorie în Liga Campionilor

Deşi meciul de mâine, de la Buzău, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 2), cu Sankt Petersburg, în etapa a 9-a din Grupa C a Ligii Campionilor la handbal masculin este unul fără miză pentru HCM Constanţa, handbaliştii constănţeni se gândesc doar la cele două puncte puse în joc. Calificarea în optimile de finală este ratată, însă ultima impresie contează de multe ori, astfel că un succes cu vicecampioana Rusiei ar mai face uitată înfrângerea cu Wisla Plock. „Din păcate, Liga Campionilor s-a încheiat pentru noi. Ne dorim însă să facem o partidă bună, să încercăm să terminăm într-o notă pozitivă în faţa suporterilor. Motivaţia la un astfel de meci cred că nu poate fi dată decât de mândria faţă de noi, de a ne respecta ca jucători. Trebuie să facem totul pentru a ieşi cu fruntea sus. Este un meci al suferinţei, iar HCM ar fi meritat mult mai mult, dar a fost un an greu pentru noi. Este adevărat că St.Petersburg este aproape eliminată, dar asta nu va face ca meciul să fie mai uşor. Au şanse foarte mici de calificare în optimi, dar cu siguranţă şi le vor juca până la capăt şi vor veni să învingă la Buzău“, a declarat interul stânga Alexandru Stamate. Pe dorinţa de revanşă în faţa suporterilor mizează şi antrenorul Constantin Ştefan. „Pare un meci fără miză şi din păcate am ajuns în situaţia ca ultimele două partide din Liga Campionilor să nu mai aibă nicio importanţă în privinţa calificării. Trebuie însă să terminăm sezonul cu capul sus, să câştigăm şi să putem privi înainte. Vor urma multe meciuri în competiţia internă. Moralul este scăzut după ratarea calificării, dar şi din cauza eşecului ruşinos cu Wisla Plock, însă trebuie să trecem peste acel meci şi să avem încredere în forţele noastre. Indiferent de situaţia din clasament, în Liga Campionilor cred că nu ai voie să fii blazat. Contează să nu încheiem pe ultimul loc, dar mai important va fi să arătăm că putem juca bine şi putem învinge“, a precizat şi antrenorul principal al HCM-ului. Constantin Ştefan se confruntă în continuare cu unele probleme de lot, pe lângă interul dreapta Nikolaos Riganas fiind accidentat şi Alexandru Şimicu, acesta din urmă având şanse mici de a face deplasarea. Probleme medicale are şi Ionuţ Stănescu, însă chiar dacă nu va fi refăcut sută la sută, el va face deplasarea la Buzău.