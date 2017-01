HCM vrea al doilea event din istorie

Cu cel mai important obiectiv atins în acest sezon, câştigarea campionatului, Handbal Club Municipal Constanţa îşi îndreaptă acum toată atenţia către Cupa României, trofeu pe care Toma şi compania l-au cucerit de două ori, în 2005 şi 2006. Al doilea trofeu intern ca importanţă nu a mai putut fi ridicat de handbaliştii constănţeni deasupra capului din 2006, atunci când s-a şi reuşit singurul event. De atunci, HCM a mai disputat trei finale în competiţia surprizelor, două pierdute cu Steaua, în 2007 şi 2008 şi una cu UCM Reşiţa, în 2010. De data aceasta, HCM speră să-şi treacă în cont cel de-al treilea succes în Cupa României, performanţă cu care ar egala pe Dinamo Bucureşti şi Fibrex Piatra Neamţ. Primul loc în acest clasament este deţinut de Steaua, cu nouă trofee, urmată de Minaur Baia Mare, cu cinci trofee. „Avem o ambiţie mare de a câştiga Cupa. Este un vis mai important decât orice în acest moment“, a spus căpitanul Laurenţiu Toma. „Cu toţii ne gândim la Cupa României. Este cel mai important obiectiv după campionat şi ne dorim foarte mult să o câştigăm. Vrem să-i dedicăm lui Zoran Kurtes câştigarea trofeului, pentru că, din păcate, anul trecut nu am reuşit“, a declarat George Buricea, care pe lîngă cele şapte campionate câştigate, are în palmares şi trei Cupe ale României. „Urmează Cupa României şi după cât a suferit echipa în ultimul an merită să facă eventul. Se fac eforturi deosebite şi HCM trebuie să aibă în vitrină încă o Cupă a României. Directorul executiv, Nurhan Ali, speră ca acest an să fie în totalitate al HCM-ului pe plan intern. „Sunt mîhnit că nu am depăşit grupele Ligii Campionilor, dar sper ca acest lucru să le dea jucătorilor o motivaţie în plus şi să câştige Cupa. I-au promis-o lui Zoran şi jucătorii trebuie să se ţină de cuvânt“, a spus oficialul HCM-ului. Ediţia 2010-2011 a Cupei României va avea loc în perioada 25-27 mai, la Drobeta Tr. Severin. Vor participa primele opt echipe clasate la finalul sezonului în Liga Naţională, iar campioana, HCM, va întâlni în primul meci, în sferturi, ocupanta locului 8, CSM Satu Mare, echipă ce va rămâne pe această poziţie indiferent de rezultatul din ultima etapă.