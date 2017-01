HCM vrea “fructele“ victoriei în “Livada Regelui“

Sîmbătă seară, începînd cu ora 21.00, Handbal Club Municipal Constanţa dispută în Spania, la Valladolid, prima manşă a sferturilor de finală ale Cupei Cupelor. Deşi porneşte cu şansa a doua în această dispută, formaţia noastră merge încrezătoare la Valladolid, sperînd într-un rezultat promiţător, unul care să-i ofere şanse reale de calificare în “careul de aşi“ al competiţiei. Pentru jucătorii din lotul HCM-ului ce au evoluat în 2006 împotriva celor de la Valladolid, acest meci este şi unul al revanşei. „Ne vom gîndi şi la ce s-a întîmplat în urmă cu trei ani. Sîntem conştienţi de importanţa şi dificultatea meciului şi vom încerca să ţinem de minge cît mai mult. Nu ştiu dacă în 2006 formam cea mai puternică echipă din istoria clubului, dar cu siguranţă eram un lot valoros, lucram de cîţiva ani împreună şi ne cunoşteam destul de bine. Acum îşi va spune cuvîntul şi experienţa, au mai trecut trei ani, am jucat partide tari în Liga Campionilor şi ne-am mai lovit de astfel de situaţii. Sper să dovedim experienţa acumulată în această perioadă“, a declarat Laurenţiu Toma. Extrema dreaptă a HCM-ului ştie şi care este reţeta unui rezultat bun în Spania: “Tactica va fi să ne apărăm foarte bine. Dacă apărarea va merge aşa cum ne dorim, ne vom da drumul şi la atac, vom prinde curaj. Cine va face mai multe greşeli, va pierde la o diferenţă mare de goluri. Noi sperăm să facem cît mai puţine greşeli şi, de ce nu, să cîştigăm“. Pivotul Petr Hejtmanek consideră că va fi greu de pătruns pe semicercul advers, spaniolii avînd o apărare foarte agresivă. “I-am urmărit pe casete, am văzut partida lor cu Barcelona. Joacă un 5+1 în apărare, este greu de pătruns spre poartă, însă vom vedea în timpul meciului ce soluţii vom găsi. Valladolid e mult mai puternică decît Kielce sau Preşov, formaţii împotriva cărora am întors aproape imposibil soarta calificării. Spaniolii joacă în deplasare poate mai bine decît acasă. Nu trebuie uitat modul în care au eliminat Steaua, victorie la şapte goluri în deplasare, iar acasă au cîştigat la 17 goluri...Dacă vom juca cu inima, peste 100 la sută, cine ştie...“, a declarat Hejtmanek, cel mai vîrstnic component al formaţiei noastre. Pentru Marius Sadoveac niciun meci nu mai pare imposibil după episodul Tatran Preşov din optimile de finală ale Cupei Cupelor. “Cred că returul cu Tatran Preşov, acea mare victorie, ne-a dat foarte mult elan. S-a jucat altfel după acel meci şi nimic nu mi se mai pare imposibil“, a spus fostul timişorean. Partida dintre Pevafersa Valladolid şi HCM Constanţa va fi arbitrată de norvegienii Oyvind Togstad şi Rune Kristiansen. Înregistrarea integrală a acestei întîlniri va putea fi urmărită, duminică, de la ora 11.00, la Neptun TV.

Galerie formată din aproximativ 20 de persoane

HCM va fi încurajată în Spania de aproximativ 20 de suporteri, aceştia încercînd să-şi facă simţită prezenţa în vulcanul sălii “Huerta del Rey“ (n.r. - Grădina Regelui), acolo unde ibericii sînt susţinuţi la partidele importante din cupele europene, de peste 3.000 de fani. Deşi în număr mic, membrii galeriei constănţene vor fi cu siguranţă un important suport pentru jucători, în încercarea lor de a demonstra încă o dată, că se pot bate de la egal la egal cu orice formaţie din Europa. “Ne vom baza pe fiecare suporter ce va fi alături de noi, iar galeria lor o vom folosi drept încurajare pentru noi“, a afirmat Toma.

Alte trei partide în sferturile Cupei Cupelor

În sferturile de finală ale Cupei Cupelor, duminică vor avea loc celelalte trei partide din manşa tur, după următorul program: Kadetten Handball (Elveţia) - HC Bosna Sarajevo (Bosnia-Herţegovina); HSG Northorn (Germania) - Pick Szeged (Ungaria); ZMC Amicitia Zurich (Elveţia) - HC Metalurg (Macedonia). Confruntarea dintre Northorn şi Pick Szeged va fi arbitrată de o brigadă din România, formată din Alin Cîrligeanu şi Gheorghe Bejinariu.

Echipe româneşti în Challenge Cup

Cele trei formaţii româneşti prezente în sferturile de finală ale Cupei Challenge, vor disputa sîmbătă meciurile tur din această competiţie, după următorul program - ora 18.30: BSV Bern Muri (Elveţia) - Ştiinţa Bacău; ora 19.00: UCM Reşiţa - RK Proleter Naftagas (Serbia); ora 20.00: UHK Krems (Austria) - Bucovina Suceava.