HCM vrea primul rezultat pozitiv în faţa unei formaţii germane

Handbal Club Constanţa va disputa sâmbătă, de la ora 16.30, a doua partidă din Grupa D a Ligii Campionilor. Campioana României întâlneşte, în deplasare, pe SG Flensburg-Handewitt, formaţie considerată favorită la clasarea pe locul secund în Grupa D. Ambele echipe vin după înfrângeri în prima etapă a Champions League, Toma şi compania cedând, cu 23-33, pe teren propriu, cu Croaţia Zagreb, în timp ce Flensburg a pierdut, cu 19-27, în deplasare, cu Ciudad Real, după ce a condus la pauză cu 9-7! Un meci în care trebuie să recunoaştem că HCM va pleca cu şansa a doua, dar în care, aşa cum ne-a obişnuit în ultimii ani, poate produce o nouă surpriză. „Ştim că nu am reuşit niciodată să învingem o formaţie din Germania, însă toate au un început. Avem o experienţă bogată în cupele europene şi mai ales în Liga Campionilor, astfel că nu se mai poate spune că nu avem speranţe în obţinerea unui rezultat favorabil. Trebuie să avem încredere şi să ne păstrăm speranţa până la sfârşit. HCM a dovedit de foarte multe ori că se poate ridica la nivelul adversarilor mult mai bine cotaţi, iar în această partidă putem arăta că înfrângerea categorică cu Zagreb a fost un accident. Orice punct câştigat împotriva unei echipe precum Flensburg sau Ciudad Real contează enorm în plan moral, în configuraţia finală a clasamentului, dar funcţionează şi asupra psihicului viitorilor adversari, care te vor privi cu mai multă teamă“, consideră portarul Mihai Popescu. De partea cealaltă, deşi spune că echipa sa este favorită, antrenorul suedez al echipei germane, Per Carlen (fost campion mondial), atrage atenţia că HCM poate pune probleme: „Constanţa poate evolua cu uşurinţă în Bundesliga. HCM are un joc bun, în care cred că excelează Csepreghi, care ar fi foarte bun şi în Bundesliga. De asemenea, Mureşan este şi el un pericol“. Meciul va fi arbitrat de Csaba Dobrovits şi Peter Tajok, ambii din Ungaria, în timp ce observatorul partidei este francezul Carol Domenge. Celelalte două partide din grupă vor avea loc tot sâmbătă: St. Petersburg HC - Ciudad Real (ora 13.00) şi Bosna Sarajevo - Croaţia Zagreb (ora 20.00).