HCM vrea revanşa cu băcăuanii

Liga Naţională de handbal masculin se apropie cu paşi repezi de finalul unui nou sezon, în care HCM Constanţa are mari şanse de a cuceri al şaselea titlu de campioană. Astăzi, de la ora 18.00, în direct la Digisport, HCM Constanţa primeşte vizita echipei Ştiinţa Bacău, partida contând pentru etapa a 20-a. Formaţia constănţeană îşi doreşte încă două puncte în lupta pentru cucerirea titlului, astfel că Toma şi compania sunt decişi să facă absolut totul pentru acest lucru. În plus, HCM are de luat şi o revanşă pentru înfrângerea din tur, când băcăuanii s-au impus pe teren propriu cu 29-25. Oaspeţii au schimbat de atunci şi antrenorul, în locul lui Gabriel Armanu fiind numit Eliodor Voica, iar băcăuanii au câştigat parcă mai mult la capitolul constanţă. Totuşi, diferenţa de valoare între cele două loturi este clar în favoarea HCM-ului. „Pentru mine este un simplu meci de campionat pe care trebuie să îl câştigăm. Bacăul are o echipă tânără, cu dorinţă de afirmare şi va veni din postura celui care nu are ce pierde. Orice echipă îşi doreşte să câştige în faţa HCM-ului, astfel că probabil la fel gândesc şi ei. Am început însă să număr etapele rămase până la final pentru că îmi doresc foarte mult să câştig primul titlu din carieră“, a declarat fostul jucător al Bacăului, extrema Cike Onyejekwe. Preţul unui bilet la partida HCM - Ştiinţa Bacău costă 10 lei.

Programul complet al etapei - astăzi: CSM Oradea - Poli Timişoara (ora 16.00), Pandurii Tg. Jiu - Minaur Baia Mare (ora 18.00), CSM Bucureşti - UCM HC Caraş Severin (ora 18.00), HCM Constanţa - Ştiinţa Bacău (ora 18.00, în direct la DigiSport), Dinamo Braşov - HC Odorhei (ora 20.00, Digisport); mîine: Bucovina Suceava - U. Cluj (ora 19.20, Digisport). Partida Steaua - CSM Satu Mare 34-36, s-a disputat ieri.

1. HCM Constanţa 19 16 1 2 641-527 33

2. HC Odorhei 19 15 0 4 592-532 30

3. HC Caraş Severin 19 14 1 4 576-521 29

4. Bucovina Suceava 19 13 0 6 587-521 26

5. Universitatea Cluj 19 12 0 7 562-518 24

6. Ştiinţa Bacău 19 12 0 7 535-505 24

7. Pandurii Tg. Jiu 19 11 1 7 570-556 23

8. CSM Satu Mare 20 10 2 8 611-606 22

9. Dinamo Braşov 19 6 2 11 506-542 14

10. CSM Bucureşti 19 6 1 12 544-592 13

11. Steaua Bucureşti 20 4 2 14 558-607 10

12. Minaur Baia Mare 19 4 1 14 493-580 9

13. Poli Timişoara 19 4 0 15 504-553 8

14. CSM Oradea 19 1 1 17 524-643 3