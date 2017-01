HCM vrea revanşa pentru înfrîngerea de anul trecut

În această după-amiază, de la ora 17.00, HCM Constanţa va susţine, la Bacău, derby-ul turului Ligii Naţionale masculine de handbal. Partida de astăzi, contînd pentru etapa a 10-a, aduce faţă în faţă primele două clasate. Dacă Ştiinţa (locul 2, 14p) poate relansa campionatul printr-o victorie, un eventual succes al HCM-ului (locul 1, 16p) ar putea fi decisiv în economia campionatului. Mai mult, o victorie constănţeană ar avea un impact nimicitor asupra urmăritoarelor. Cele două adversare de azi vin după rezultate contradictorii. Dacă Ştiinţa a pierdut la Cluj (33-34), HCM a învins pe Dinamo (25-20) şi a devenit liderul solitar al campionatului. HCM are de luat şi o revanşă după înfrîngerea suferită anul trecut, în Moldova, cînd a cedat, pe 4 noiembrie 2007, cu 23-24. “Avem mai mult elan după ce am bătut pe Dinamo, iar Bacăul a pierdut la Cluj. Sîntem conştienţi că ne va fi foarte greu. Aşa ne-a fost şi anul trecut, cînd am plecat învinşi, însă acum vrem să ne luăm revanşa”, a declarat portarul Mihai Popescu. Foarte precaut rămîne Laurenţiu Toma, care nu consideră că un eventual succes la Bacău este decisiv în lupta pentru titlu: “Meciul de la Bacău nu are favorit. Noi ne-am propus ca pînă la finalul turului să nu mai pierdem niciun meci. Chiar dacă vom învinge, nu ne apropiem de titlu. Campionatul este lung şi se poate întîmpla orice”. HCM nu poate conta pe Adzic (accidentat), însă va reveni Csepreghi, care a lipsit contra lui Dinamo din cauza unor probleme medicale. La gazde nu poate evolua golgeterul Marius Bondar (al doilea golgeter al campionatului, cu 50 de reuşite), care şi-a rupt un deget la mîna stîngă (mîna sa de bază) în jocul de la Cluj. Întîlnirea Ştiinţa - HCM va fi arbitrată de Bogdan Ştark (Bucureşti) şi Romeo Ştefan (Ploieşti). Partida de azi reprezintă ultimele repetiţii pentru Ştiinţa şi HCM înaintea confruntărilor din weekend, din cupele europene.

Biletele la meciul de handbal masculin dintre HCM Constanţa şi ABC Braga, contînd pentru prima manşă a turului al III-lea al Cupei Cupelor, programat duminică, 16 noiembrie, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor din Constanţa, se pot procura de la chioşcurile “Telegraf” din următoarele zone: Delfinariu, Balada, Gară Staţie 40 şi 43, Poşta Centru şi Sala Sporturilor. Preţul unui bilet este de 10 lei.

Astăzi, alte două meciuri în Liga Naţională

În afara partidei Ştiinţa - HCM, astăzi sînt programate alte două întîlniri în Liga Naţională. La Chiajna va avea loc confruntarea dintre Steaua Bucureşti şi Bucovina Suceava (ultimul meci al etapei a 9-a), iar UCM Reşiţa va primi vizita lui Minaur Baia Mare (meci contînd pentru etapa a 10-a). Toate cele trei meciuri de azi încep la ora 17.00.

Clasament

1. HCM Constanţa 9 8 0 1 257-203 16

2. Ştiinţa Bacău 9 7 0 2 269-250 14

3. UCM Reşiţa 9 6 1 2 260-237 13

4. Dinamo 9 5 2 2 272-265 12

5. HC Odorhei 9 5 1 3 253-244 11

6. CSM Medgidia 9 4 1 4 228-234 9

7. U. Cluj 9 4 1 4 273-287 9

8. Bucovina Suceava 8 3 2 3 228-206 8

9. Poli Timişoara 9 3 2 4 232-237 8

10. Minaur Baia Mare 9 3 1 5 215-238 7

11. Steaua 8 2 2 4 222-222 6

12. Lignitul Tg.Jiu 9 1 3 5 218-236 5

13. CSM Oradea 9 2 0 7 224-261 4

14. CS H&V Piteşti 9 0 2 7 218-249 2