HCM vrea să încheie campionatul cu o victorie

În ediţia trecută de campionat o întâlnire la Tg. Jiu, între Pandurii şi HCM Constanţa, reprezenta un adevărat cap de afiş. Meciul de sâmbătă, de la ora 18.00, înseamnă acum mai mult un test al celor două formaţii înaintea Cupei României, competiţie care se va desfăşura săptămâna viitoare, la Drobeta Tr. Severin. Deşi nu mai există o miză a punctelor în această partidă, HCM tratează cu seriozitate confruntarea, dorindu-şi a 16-a victorie stagională consecutivă, toate sub conducerea lui Ion Crăciun. Şi din acest motiv, la Tg. Jiu a fost deplasat întreg lotul aflat la dispoziţie, excepţie făcînd doar Mureşan, care s-a operat de menisc. „Ne dorim foarte mult victoria, pentru că este foarte important să aveam un moral bun înaintea Cupei României. Am câştigat campionatul, iar un succes şi cu Pandurii ar continua seria bună pe care o avem şi ne-ar oferi şi mai multă încredere. Sunt convins că şi gazdele îşi doresc acelaşi lucru şi vor încerca să câştige. Meciurile de la Tg. Jiu au fost mereu echilibrate. Gazdele vin după trei înfrângeri în campionat şi vor dori să lase o impresie mai bună propriilor suporteri la ultimul meci al sezonului“, a precizat antrenorul secund al HCM, Eden Hairi. Delegaţia HCM-ului a plecat vineri dimineaţă spre Tg. Jiu, iar imediat după terminarea partidei se va pleca spre Drobeta Tr. Severin.

Programul etapei - sâmbătă, ora 11.00: Bucovina Suceava - Poli Timişoara, ora 18.00: Pandurii Tg. Jiu - HCM Constanţa, HC Odorhei - Ştiinţa Bacău, CSM Oradea - Steaua Bucureşti. Vineri s-au desfăşurat trei meciuri: Minaur Baia Mare - CSM Satu Mare 30-24, Dinamo Braşov - CSM Bucureşti 25-25, U. Cluj - UCM HC Caraş Severin 34-26. Clasament: 1. HCM Constanţa 45p, 2. HC Odorhei 37p, 3. Suceava 36p, 4. UCM HC Caraş Severin 35p, 5. Cluj 34p, 6. Bacău 31p, 7. Tg. Jiu 29p, 8. Satu Mare 28p, 9. CSM Bucureşti 20p, 10. Dinamo Braşov 17p, 11. Timişoara 15p, 12. Steaua 14p, 13. Baia Mare 11p, 14. CSM Oradea 5p.