HCM vrea să răzbune eşecul din tur

VOR A 17-A VICTORIE A SEZONULUI. Întâlnirea de astăzi, de la ora 18.00, de la Sala Sporturilor, dintre HCM Constanţa şi Pandurii Tg. Jiu, din etapa a 19-a a Ligii Naţionale, este considerată de handbaliştii constănţeni ca fiind una specială. Eşecul din tur, scor 25-27, singurul înregistrat de formaţia noastră în actualul sezon, nu a fost uitat. Deşi cele două puncte primează, se doreşte şi luarea unei binemeritate revanşe printr-un joc pe cât de spectaculos, pe atât de eficace. „Acest meci îl aşteptăm demult. În tur ne-au prins într-o zi mai slabă şi ne-au provocat singura înfrângere, însă acum va fi cu totul altfel. Va fi şi o partidă a orgoliilor, dar în primul rând vor conta cele două puncte puse în joc. Nu va fi o partidă uşoară, pentru că Tg. Jiu are o echipă bună. A demonstrat-o, iar dacă o laşi să îşi facă jocul, atunci te penalizează“, a declarat pivotul Silviu Băiceanu. „Faptul că ne-au învins în tur, spune ceva despre valoarea lotului pregătit de Vasile Stângă. Este unul dintre ultimele jocuri dificile ale acestui sezon şi trebuie să trecem cu bine şi peste această întâlnire pentru a ne apropia şi mai mult de câştigarea titlului. Victoria Reşiţei în deplasare cu Steaua a mai animat acest campionat, astfel că trebuie să fim foarte atenţi în continuare“, a spus şi centrul Alexandru Dimache. În ceea ce priveşte lotul de jucători, antrenorii Zoran Kurtes şi Eden Hairi se confruntă cu câteva probleme majore. Astfel, dacă Băiceanu a fost recuperat după accidentarea din meciul de la Szeged, nu acelaşi lucru se poate spune despre Popescu şi Adzic. Primul are o întindere de tendon la genunchiul drept şi nu a efectuat niciun antrenament în această săptămână, iar Adzic are tibia umflată şi are şanse reduse de a fi recuperat până la ora partidei. Meciul HCM - Pandurii va fi arbitrat de Gheorghe Bejinariu (Argeş) şi Alin Cîrligeanu (Bucureşti).

SE DESCHIDE MAGAZINUL OFICIAL. Începând de astăzi, de la ora 12.00, suporterii HCM-ului vor avea un nou motiv de bucurie. La Sala Sporturilor va fi deschis magazinul oficial al grupării constănţene, de unde suporterii îşi vor putea achiziţiona o gamă largă de produse, inclusiv tricouri de joc ale campionilor României.

Clasament

1. HCM CONSTANŢA 17 16 0 1 545-434 32

2. UCM Reşiţa 17 13 2 2 504-428 28

3. Steaua Bucureşti 18 12 1 5 546-463 25

4. Ştiinţa Bacău 18 11 3 4 570-523 25

5. Pandurii Tg. Jiu 16 10 1 5 434-424 21

6. Bucovina Suceava 17 9 0 8 485-451 18

7. HC Odorhei 18 8 0 10 524-552 16

8. U. Cluj-Napoca 17 6 1 10 454-480 13

9. CSM Satu Mare 18 6 1 11 525-562 13

10. Minaur Baia Mare 17 5 1 11 437-449 11

11. Poli Timişoara 17 5 1 11 430-502 11

12. Dinamo Bucureşti 18 4 2 12 542-603 10

13. SCM Rom Cri Braşov 18 1 1 16 453-578 3

* - Echipa CSM Medgidia s-a retras din campionat