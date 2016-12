HCM vrea să urce pe podiumul Grupei A în Liga Campionilor

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, dispută sîmbătă, de la ora 16.15, în Sala Sporturilor “Romeo Iamandi“ din Buzău, cel mai important meci din Grupa A a Ligii Campionilor. HCM va întîlni, în etapa a 3-a, vicecampioana Ungariei, Pick Szeged, echipă împotriva căreia nu are decît varianta victoriei. Un succes în această întîlnire ar urca echipa pregătită de Zoran Kurtes şi Eden Hairi pînă cel puţin pe locul 3 al clasamentului după această etapă, dar cel mai important, ar spori considerabil şansele de calificare în faza următoare a competiţiei. “Avem un moral foarte bun după partidele cu Montpellier şi Reşiţa şi trebuie să profităm de perioada foarte bună prin care trecem. Dacă vom juca la fel ca în ultimele meciuri, vom avea şanse foarte mari de a învinge“, a spus interul Darko Pavlovic. “Un succes în acest joc ne-ar spori considerabil şansele de calificare. Sper ca HCM să rămînă o echipă de neînvins pentru Ghionea, chiar dacă acum evoluează pentru Szeged“, a declarat şi extrema Laurenţiu Toma. De partea cealaltă, extrema dreaptă a echipei maghiare şi a naţionalei României, Valentin Ghionea, se teme de meciul cu HCM. Dacă la HCM va lipsi George Buricea, accidentat, iar Simic nu are drept de joc în Liga Campionilor, tehnicianul oaspeţilor, Vladan Matic, se confruntă cu mai multe probleme de efectiv. Sîrbii Danijel Andjelkovic şi portarul Dragan Marjanac sînt accidentaţi şi, mai mult ca sigur, nu vor evolua în această partidă. La acest meci, echipa noastră va fi susţinută şi de un grup de 50 de suporteri constănţeni. Întîlnirea dintre HCM Constanţa şi Pick Szeged va fi arbitrată de o brigadă din Slovenia, formată din Tomo Vodopivec şi Robert Krasna. Observatorul meciului va fi germanul Uwe Stemberg.

În prima partidă a etapei a 3-a din Grupa A, disputată miercuri, Chekhovskie Medvedi - PAOK Salonic 37-25. Duminică, de la ora 20.30, în ultima confruntare a acestei etape, Pevafersa Valaldolid va primi vizita celor de la Montpellier.

Clasament Grupa A

1. Medvedi 3 1 2 0 103- 91 4

2. Valladolid 2 1 1 0 60- 57 3

3. Szeged 2 1 1 0 59- 56 3

4. Montpellier 2 1 0 1 79- 57 2

5. HCM 2 1 0 1 60- 59 2

6. Salonic 3 0 0 3 69-110 0