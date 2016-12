HCM vrea un nou succes în faţa Bacăului

Liga Naţională de handbal masculin continuă astăzi, de la ora 16.50 (în direct la Digi Sport 3), la Sala Sporturilor din Constanţa, cu primul meci din faza a doua a play-off-ului, confruntarea dintre Handbal Club Municipal Constanţa şi Ştiinţa Bacău. Un derby între campioana şi vicecampioana ultimului sezon, care, foarte probabil, îşi vor disputa titlul naţional şi în acest an. HCM a fost superioară Bacăului de fiecare dată şi în acest campionat, impunându-se atât în meciul de Constanţa, din retur, scor 31-24, cât şi în finala Cupei României de la Ploieşti, după un duel de un rar dramatism, scor 45-44 (după prelungiri şi aruncări de la 7 metri). Confruntarea de la Bacău, din tur, s-a încheiat la egalitate, scor 29-29, dar la capătul unei partide în care constănţenii au condus până în ultimele momente.

UN FINAL 3... CIUDAT Lupta pentru titlu din acest an este una în care câştigătoarea sezonului regulat, HCM Constanţa, nu are niciun avantaj, dar tocmai acest lucru îi motivează şi mai mult pe handbaliştii tomitani. „Am dovedit în atâtea meciuri că suntem superiori, că HCM nu are rival în ţară în acest moment, dar se pare că nu este suficient. Bacăul a încheiat la 13 puncte în spatele nostru în campionat, dar porneşte cu şanse egale la titlu... Este oare normal? Poate că acest lucru ne va motiva şi mai mult“, a declarat portarul Mihai Popescu.

Căpitanul Laurenţiu Toma este convins că acest sistem, cu play-off, nu va împiedica HCM-ul să câştige un nou titlu de campioană: „Suntem pregătiţi să facem meciuri bune, aşa cum am fost şi până acum. S-a dovedit că suntem cei mai buni din ţară. Dacă asta nu a fost de ajuns... Echipa campioană se va decide între cine va fi mai concentrat şi va da sută la sută la ora meciului. Ar fi frumos să câştigăm un titlu şi pe terenul lor, la Bacău. Ne-am bucura şi mai mult”.

DEPLASARE LA BERLIN Pentru suporterii constănţeni care vor să susţină campioana României în Final Four-ul de la Berlin va fi organizată o excursie (data-limită pentru înscriere este joi, 8 mai), plecarea fiind programată joia viitoare, 15 mai, de la Sala Sporturilor, la ora 18.00. Mai multe amănunte pot fi obţinute la numărul de telefon 0724.650.340.

Federaţia Europeană de Handbal a stabilit şi orele de disputare ale meciurilor din cadrul Final Four. Iată programul partidelor - sâmbătă: Fuchse Berlin - Pick Szeged (ora 15.35) şi HCM Constanţa - Montpellier (ora 18.15); duminică, ora 14.00 - finala mică; ora 16.35 - finala mare.

SUNDOVSKI, POSIBIL SELECŢIONER AL ROMÂNIEI Cinci antrenori, printre care şi tehnicianul echipei HCM Constanţa, Zvonko Sundovski, se află pe lista “scurtă” a Federaţiei Române de Handbal (FRH) pentru preluarea reprezentativei masculine, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, preşedintele FRH, Alexandru Dedu, care a mai precizat că HCM ar putea participa într-o competiţie zonală, intitulată Seha League. „Vorbim despre o ligă zonală, cu echipe ex-iugoslave, în care participă echipe de top din ţările respective. Eu sunt pentru această ligă, pentru că acolo ar participa echipa care are cei mai mulţi jucători la naţională, HCM Constanţa. O să vedem care sunt criteriile pentru ca o echipă românească să poată participa în această competiţie. Vom face demersurile pentru a participa în sezonul viitor, dacă nu, în următorul”, a spus Dedu.