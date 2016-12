HCM și-a cerut scuze iubitorilor handbalului

06:21:15 / 07 Aprilie 2015

Avocatul rusinii

Domnule redactor,esti avocatul rusinii,avocatul celei mai rusinoase pagini din istoria HCM,unanim recunoscuta ca fiind cea mai buna echipa din ultimii 10-15 ani. Parasirea terenului sau neprezentarea din suparare este o abatere intalnita la jocurile "amicale" intre copiii sub 10 ani. Nu vreau sa iau de baza ce spun reprezentantii federatiei,inclusiv al presedintelui,un fost handbalist de exceptie,component ani de zile al Barcelonei si castigator de Liga Campionilor,dupa cum nu iau de baza nici ce spun Buricea si etc la suparare,dar nu pot sa inteleg cum sa pierzi meciul cand ai 3 goluri avans si mai erau 3 minute de meci. Aici trebuie sa fie supararea HCM in frunte cu presedintele care nu a fost in stare sa faca rost de bani pt echipa,in afara celor care ii veneau,multi si pleasca de la CJC. Cat despre arbitraj domnule Coman ar fi bine sa scrii mai putin si sa analizezi jocul echipei si de ce HCM are doar 7-8 jucatori,restul reprezentand lotul,de ce jucatorii nu sunt platiti conform contractelor cu care au fost adusi si sa nu te mai bagi in seama cu netelevizarea meciului de maine,un meci de 1-X-2 indiferent de cine si cum arbitreaza,ca sa nu mai zic ca mai important decat acest meci sunt meciurile din play off si de cum se va rezolva problema financiara